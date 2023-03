Slik kan du få gratis kontroll av russebussen

Statens vegvesen tilbyr gratis kontroll av russebiler og russebusser. Se faktaboks for når du kan bestille gratis kontroll ved Stavanger trafikkstasjon.

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier sjefingeniør Tormod Normark Schau i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Han påpeker at det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket når det gjelder ombygging av busser til russebusser.

– Det er derfor lurt å ta kontakt med oss i Vegvesenet før dere setter i gang større ombyggingsprosjekter. Vi kan rettlede dere slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre. Vi kan også gi tips og råd om montering og bruk av aggregat, seter, brannslukningsapparat og annet utstyr til kjøretøyet, sier Schau.

Dette sjekkes på kontrollen:

bremser, hjuloppheng og styring

seter og bilbelter

taklast/takrigg

materialer innvendig, som brannfare, skarpe kanter og innfesting

elektrisk anlegg – vis samsvarserklæring fra elektroinstallatør

nødutganger

ulovlig signalhorn

godkjenning på EU-kontroll

* Merk at den tekniske kontrollen ikke erstatter en EU-kontroll. EU-kontrollen må man ta på et godkjent verksted eller hos NAF.

Ikke forstyrr sjåføren

I tillegg til å sørge for at bilen eller bussen er i god stand, er det også viktig å ha en sjåfør med de rette kvalifikasjonene, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen. Særlig på bussene er russen avhengig av innleid hjelp. Sjåføren må følge reglene for kjøre- og hviletid og passe på passasjerantallet i bussen.

– Det er viktig å være klar over at disse reglene er til for dere og andres sikkerhet, og at dere ikke krever at sjåføren bryter reglene. Det er viktig at sjåføren får pauser, ikke har med flere i bussen enn den er registrert for og at dere ikke forstyrrer sjåføren under kjøring, sier Schau.

---

Datoer for gratis kontroll av russebuss

Stavanger trafikkstasjon:

22. mars

12. april

20. april

26. april,

2. mai

11. mai

* Se mer informasjon om hvordan du bestiller kontroll her.

---