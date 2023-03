UiS: Dropper punktet om å kutte 150 årsverk

Nylig la UiS-rektor Klaus Mohn fram en omstillingsplan hvor det ble foreslått å kutte kostnader tilsvarende 150 årsverk innen 2026. Dette tilsvarer åtte prosent av årsverkene ved universitetet.

De 150 årsverkene som skulle kuttes skulle i størst mulig grad gjennomføres uten oppsigelser.

Vesentlige kutt i statsbudsjettet for 2023, og med klare politiske signaler om ytterligere kutt i påfølgende år, samt vesentlige kostnadsøkninger langt utover det som er gitt som lønns- og priskompensasjon, blant annet på energi, innebærer at UiS har behov for sterkere tiltak enn det som ble lagt til grunn for konsolideringsarbeidet før sommeren 2022, heter det i saksdokumentene når saken ble behandlet på styremøtet torsdag.

Under styremøtet ble punktet om 150 årsverk fjernet. Det skjedde etter en diskusjon i styret.

Dette ble vedtatt:

Sikre økonomisk balanse i løpet av perioden 2023–2026 og videre framover

Sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026

Det opprinnelige forslaget til vedtak var:

Reduksjon av kostnader tilsvarende ca. 150 årsverk (ca. 8 %) – innen 2026, hvorav ca. 1/3 innenfor teknisk-administrative stillinger

Sikre økonomisk balanse i perioden 2023–2026 og videre framover

Sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026

Klaus Mohn presiserer overfor Khrono at selv om punktet er fjernet, så det fortsatt slik at kostnadskuttene som må gjøres tilsvarer 150 årsverk.

– Men vi er mest opptatt av det som står i punkt 2, nemlig at vi skal sikre økonomisk balanse i løpet av perioden 2023–2026 og videre framover, poengterer rektoren.

– Utad blir «kutt av 150 årsverk» fort til «150 oppsigelser». Folk har kanskje lest det litt for bokstavelig. Jeg angrer ikke, men vi kunne vært tydeligere på at dette var ment som en illustrasjon på hvor mye som må kuttes. Samtidig er det slik at dersom man skal få ned utgiftene, så kan man enten øke inntektene eller kutte kostnadene, og lønn er den viktigste kostnaden vi har, sier Mohn.