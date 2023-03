Blått flertall innen rekkevidde i Stavanger

Høyre for 36,5 prosents oppslutningen på målingen, noe som er 6,5 prosentpoeng mer enn på forrige måling tatt i september, skriver Stavanger Aftenblad.

Hadde dette vært valgresultatet, ville Høyre sikret seg 24 representanter i bystyret. Det er åtte flere enn partiet fikk inn ved forrige kommunevalg i 2019.

Frp går fram med 3,5 prosentpoeng til 12,4 prosent og ville fått åtte representanter inn i kommunestyret, to flere enn i dag. Til sammen ville de to partiene hatt 32 representanter av de 67 i kommunestyret og ville bare manglet to representanter for å få flertall.

Med støtte fra Venstre og KrF ville koalisjonen kommet opp i 39 representanter.

Arbeiderpartiet får 19,2 prosents oppslutning, ned fra 23,3 prosent ved forrige måling. Men partiet kan trøste seg med at Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun, får støtte fra 44 prosent av de spurte, langt foran neste på listen, Høyres Sissel Knutsen Hegdal som får 28 prosents oppslutning.

Dog hjelper det lite ettersom det ikke er direktevalg av ordfører i byen.

