Kvinnedagen: - Håper dette er siste gang vi går i tog for en samtykkelov

Medlem i 8. mars-komiteen i Stavanger, Rødt-politiker Sara Nustad Mauland, håper mange stiller i årets tog onsdag ettermiddag.

– Kvinnedagen er fortsatt viktig! Vi har ennå veldig mye å kjempe for, vi har alt og tape på at vi begynner å ta rettighetene våre for gitt, sier Mauland til RA.

Sara Nustad Mauland henger opp plakater med programmet for 8. Mars (Karoline Mosland)

Én av fem utsatt for voldtekt

Forrige uke ble det lansert en ny studie som viser at én av fem kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Mauland mener studien gjør det tydelig at vi fortsatt trenger kvinnekamp.

– Det er trist, men det var ikke så sjokkerende. Vi i kvinnebevegelsen har alltid visst at det er store mørketall, sier Mauland.

– I tillegg til dette, la Kvinnehelseutvalget fram en rapport som viser at kvinner ikke blir prioritert i helsevesenet, og at det trengs mer forskning på kvinnehelse. Vi har også hatt sakene om voldtekt og seksuell trakassering i Forsvaret som nylig har kommet fram, sier Mauland.

8. mars-komiteen har åpne møter der de stemmer over hvilke paroler som skal brukes i toget. Én av parolene som mottok flest stemmer er «Den som tier samtykker ikke – ja til en reell samtykkelov».

– Vi mener at det trengs en samtykkelov for å ivareta kvinners rettssikkerhet, sier Mauland.

Samtykkelov på høring

Amnesty International har siden 2012 aksjonert for en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. De mener at en samtykkelov vil bidra til at flere voldtektsanmeldelser vil kunne etterforskes og straffes. Ifølge dagens lovverk blir ikke overgrep ansett som voldtekt uten at vold, trusler eller bevisstløshet er involvert.

Organisasjonsmedarbeider i Amnesty International region Sør og Vest, Carina Sibe Kråkenes, mener dagens lovverk ikke er bra nok.

Carina Sibe Kråkenes holder oppe en av plakatene som skal være med under onsdagens 8. marstog. (Karoline Mosland)

– I dagens lov holder det ikke at offeret gråter eller sier nei under overgrepet. Offeret må være utsatt for vold eller trusler om vold. Eller så må offeret være ute av stand til å motstå seg handlingen, sier Kråkenes til RA.

Ikke god nok

I oktober 2021 ble det fastslått at Norge skulle få en samtykkelov, og i desember 2022 kom strafferådet med sitt forslag. Nå er forslaget sendt ut på høring. Ifølge Kråkenes er samtykkeloven som nå er på høring ikke ideell.

– Forslaget strafferådet kommer med sier at man kan straffes for å ligge med noen som ikke har lyst til det, som gir uttrykk for det gjennom ord eller handling. Det er problematisk fordi 70 prosent har en frys-reaksjon under voldtekt og stivner til, sier Kråkenes.

– Vi trenger en lov som legger ansvaret på hver enkelt om å forsikre seg om at den du har sex med deltar frivillig, sier hun.

klistermerker og plakater skal brukes for å spre budskapet om viktigheten av samtykke. (Karoline Mosland)

Kråkenes håper det er siste gang hun går i 8. mars-toget for en samtykkelov.

– Nå har vi kjempet for en samtykkelov i over ti år, vi setter inn et siste push i årets tog. Nå håper vi mange vil bli med oss i toget å heie dette fram. Slik at vi kan få en samtykkelov der begge parter må gi aktivt samtykke, sier Kråkenes.

Kvinnedagen i Stavanger

På onsdag blir det taler, appeller og musikk i Byparken.

Klokken 17.00 skal ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun holde tale. Etterfulgt av henne kommer Romina Zadehkabir som skal holde en internasjonal appell om situasjonen for kvinner i Iran. Til slutt kommer Madelen Mæland fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Klokken 17.30 går toget fra Byparken.

På 8. mars-komiteens Facebook-side kan du finne mer informasjon om hver enkelt parole.

---

Parolene til årets 8. mars-markering i Stavanger

Stopp vold mot Kvinner!

Vi krever likelønn – ikke lønn etter kjønn!

Prioriter kvinnehelse nå!

Likestill turnus og skiftarbeid

Kvinne. Liv. Frihet.

Prioriter etterforskning av voldtekt

Fjern abortnemndene

Den som tier samtykker ikke – ja til en reell samtykkelov!

Støtt alle verdens kvinners rett til abort

Handel med mennesker er kriminelt – forsvar sexkjøpsloven!

Støtt den globale kvinnekampen!

Styrk barselomsorgen!

Fascisme er kvinnehat – forby all rasistisk organisering

Pornofri barndom – nettpornofilter nå!

Ingen pensjon under den norske fattigdomsgrensen

---

