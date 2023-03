Besøkshunden Gioia sprer glede på sykehjem

– Jeg har vært besøksvenn her, sammen med hunden min Gioia, i rundt ett år nå, sier Turid Torbergsen, til RA. Gioia er et italiensk jentenavn som betyr glede.

RA treffer Torbergsen og Gioia mandag formiddag, for å være med på besøk hos beboerne ved Slåtthaug sykehjem.

De to har vært på kurs gjennom Røde Kors, og bestått flere tester for å være sikker på at besøkene gjennomføres på en trygg og god måte for alle involverte.

– Hun er en veldig sosial hund, du ser jo halen går att og fram hele tiden. Hun liker veldig godt nye mennesker, er veldig åpen og logrer noe voldsomt når vi skal hit, så jeg regner med det er et tegn på at hun synes det er kjekt, sier Torbergsen.

Det er helt tydelig at det ikke bare er Gioia som koser seg på Slåtthaug sykehjem. Beboerne som møter hunden lyser opp og smiler bredt når hun kommer logrende inn i rommet.

Beboerne som sitter i stuen får alle muligheten til å gi Gioia en godbit, og flere av dem ler godt når hunden ikke kan få nok av godbitene. Gioia får kos, vist fram triks hun kan, og det er god stemning og fine samtaler i rommet.

Hunden Gioia elsker å møte nye folk. (Tonette N. Haaland)

Givende for alle

Torbergsen forteller at hun tok med seg hunden på besøk hos faren, da han var på sykehjem i 2018, og det var da hun oppdaget hvor mye glede Gioia spredte rundt seg når hun var på besøk.

– Jeg tenkte det var helt fantastisk at så mange mennesker ble glad over en hund. Like etterpå møtte jeg en som fortalte meg om tilbudet til Røde Kors, hvor man kan få kurs for å ta med hunden som besøksvenn. Da tenkte jeg at dette måtte jeg gjøre. Så kom pandemien, men da det åpnet opp i fjor fikk vi kommet i gang.

Hun gjør at klart at hun selv opplever besøkende som veldig givende og at hun alltid gleder seg og ser fram til de.

f.v.: Gudrun Gundersen (76), Marie Pedersen (81) og Solveig Gjesdal (94) koser med besøkshunden Gioia. (Tonette N. Haaland)

Skaper ro og glede

Hilde Gustavsen er aktivitør- og frivillighetskoordinator ved Slåtthaug sykehjem. Hun peker på flere fordeler med å la hunder være besøksvenner.

– Mennesker som observerer dyr de er komfortable med, har ofte lavere blodtrykk og hjertefrekvens, og de føler seg mer avslappet. Når beboere flytter inn på sykehjem kan dette i seg selv skape ubehag, sorgfølelse og stress. Får beboere fysisk kontakt med hunden Gioia dobles nivået hormonet oksytocin som blant annet skaper ro, og kan være med å senke blodtrykk og puls, forklarer hun.

– Derfor er min tanke med dette at i tillegg til god omsorg og pleie fra faglig dyktig og hjertegode ansatte, så kan beboere få mye glede, gode opplevelser og redusere stress i møte med hunden. I tillegg utløser hundens nærhet, lyder, lukt og hundens atferd også sanseopplevelser for den enkelte beboer, som glede, latter og gode stunder, legger hun til.

– Er det er populært tilbud, som beboerne liker?

– Det er et meget populært tilbud, beboere liker det meget godt. De lyser opp og smiler. Det skaper mye glede. Flere beboere sier «JA! Den hunden husker jeg» når vi snakker at Gioia skal komme. Vi er heldig som har fått dette tilbudet gjennom Røde Kors besøkstjeneste, sier Gustavsen.

Hun understreker at de er heldige som får besøk av Turid og Gioia.

I dag har Slåtthaug sykehjem kun Gioia som besøkshund, men de har også pårørende som tar med seg hunder for å besøke sine kjære.

– Det skaper glede i gangene, for de beboere som treffer dem. Jeg ønsker flere besøkshunder for våre beboere, fordi det skaper gode øyeblikk og vakker samhandling mellom beboer og hund, sier Gustavsen.

– Vi kan på det varmeste anbefale andre sykehjem å åpne for besøkshunder, sier hun.

Turid Torbergsen (Tonette N. Haaland)

Kurs og opplæring

For å få ha med hunden på besøk, må hund og fører gjennom et kurs i regi av Røde Kors. Her får de grundig opplæring for å sikre at både de som blir besøkt, den frivillige og hunden kjenner seg trygge.

Gustavsen synes det er viktig at alle har det bra under besøket, og påpeker viktigheten av at disse kursene og testene blir gjennomført i forkant.

Torbergsen forteller også at hunden har egen helseattest gjennom veterinær, og at kurs og tester i regi av Røde Kors sikrer at hunden er stabil, både fysisk og psykisk.

– De må kunne bli tatt på, de må tåle for eksempel skarpe lyder og så videre. Gioia har blitt godkjent i alle kategoriene, og kan være med på besøk individuelt og i store grupper, for eksempel, sier Torbergsen.

– Nå skal snart Gioia resertifiseres. Hun blir 11 år, så hun er en gammel dame, legger hun til.

f.v.: Gudrun Gundersen (76), Marie Pedersen (81) og Solveig Gjesdal (94) synes det er veldig koselig å få besøk av hunden Gioia. (Tonette N. Haaland)