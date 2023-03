Saken oppdateres

– Trafikken gjenopptas gradvis etter at den tekniske feilen på trafikkovervåkingssystemene er funnet og feilen løst. Trafikken vil gradvis gå tilbake til normalen. Vi er glade for at dette nå er løst og vi beklager til alle som er berørt av forsinkelser i dag, opplyser Avinor.