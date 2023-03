Flere selskaper har søkt om tillatelse til lagring av CO2 i Nordsjøen

– Det er gledelig med den store interessen for CO2-lagring på norsk sokkel. Det at vi jevnlig får inn søknader om å utlyse områder og å lagre CO2 på disse områdene, viser at vår tildelingspolitikk fungerer etter hensikten, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Bortsett fra Equinor har Neptune Energy Norge, Storegga Norge, Sval Energi og Wintershall Dea Norge søkt om tillatelse til lagring av CO2. Det konkrete området søknadene omhandler, ligger i Nordsjøen og ble utlyst 11. januar 2023. De innkomne søknadene vil nå behandles.

