Derfor er det soldater i gatene framover

Fra 6. til 24. mars skal Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt, 08, gjennomføre Norges nest største militærøvelse.

4200 soldater deltar i øvelsen, som pågår i tre uker.

Forsvaret har altså rekvirert hele Agder og Rogaland som øvingsområde.

HV-avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier. Løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt og man kan påregne noe støy hele døgnet.

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier distriktssjef for HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen.

– Et uttrykk for gode nordmenn

Oberstløytnanten Øystein Nilsen har kalt øvelsen for Jøssing.

– Navnet Jøssing stammer fra andre verdenskrig og Altmark-operasjonen i Jøssingfjorden. Nasjonal Samling brukte Jøssing som skjellsord for nordmenn som var britiskvennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg, og det ble fort et uttrykk for gode nordmenn, forteller Nilsen i en pressemelding.

I tillegg til Forsvaret vil mange aktører som politiet, statsforvalterne, Sivilforsvaret, Agder Energi, Bane NOR, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert.

– Ingen direkte sammenheng med krigen

Øvelsen er planlagt i over ett år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi har blitt forbikjørt av virkeligheten. Det viktigste for meg er at øvelsen er relevant og at det vi trener på, er noe konkret som vi kan få brukt for senere, informerer oberstløytnant Nilsen.

Øvelse Jøssing er i tillegg en del av øvelse Joint Viking som foregår i Troms. Her øver 20 000 norske og allierte soldater på å forsvare Norge. For at Forsvaret skal være i stand til å forsvare landet, må det øves jevnlig.

Dette er Heimevernet sine hovedoppgaver:

HV bidrar til nasjonal krisehåndtering

HV gjennomfører vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

HV støtter det sivile samfunnet, herunder bistår politiet

