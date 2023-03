150 står på venteliste for trygghetsalarm: – Hjelpen er på vei

For å få trygghetsalarm må bruker av helsemessige årsaker ha behov for å kunne tilkalle hjelp fra hjemmebaserte tjenester. Etter at den månedlige egenandelen for trygghetsalarm ble fjernet i Stavanger kommune 1. juli 2022, økte etterspørselen med 26 prosent. 350 brukere har fått trygghetsalarm siden tjenesten ble gratis.

Økningen i etterspørsel kombinert med leveringsproblemer har ført til at 150 personer per i dag står på venteliste for å få alarm, opplyser Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Vi har til tross for leveringsutfordringene klart å ta unna en stor del av økningen med det lageret vi hadde av trygghetsalarmer. Men nå har vi bare en liten buffer igjen, og den må vi forbeholde de med de største behovene. Brukerne våre som venter på trygghetsalarm må være forberedt på at det at det kan gå noen uker før de får, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Gledelig at flere søker om alarm

Kari Nessa Nordtun (Ap) ordfører i Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Ordfører Kari Nessa Nordtun håper kommunen hurtigst mulig får tilgang på flere alarmer, men gleder seg først og fremst over at flere innbyggere som trenger det, nå har fått tilgang på tjenesten.

– Det er svært gledelig at flere som trenger det nå søker om trygghetsalarm. Vi gjorde ordningen gratis, slik at økonomiske hensyn ikke skulle være en del av vurderingen for om folk sikret seg mer trygghet i hverdagen. At flere som trenger det nå har fått denne ekstra sikkerheten er svært gode nyheter, sier Nordtun.

Stavanger kommune har bestilt 300 nye alarmer, men leveringen lar vente på seg. Ifølge leverandøren skyldes dette generell komponentmangel, samt et etterslep etter pandemien.

Ny leveranse i mars

Alarmleverandøren har problemer med å dekke etterspørselen i hele Europa. Kommunen er i dialog med leverandøren, og er lovet en forsendelse i løpet av mars. De med akutte behov vil bli prioritert i perioden med leveringsvansker.

– Ventetiden kan bli lenger enn ønsket en periode framover. Brukerne våre skal fortsatt få forsvarlige tjenester. De som har behov for det vil kunne få andre tjenester i ventetiden. Helse- og velferdskontorene gir råd og veiledning og tar imot søknader om helse-, sosial og velferdstjenester, understreker Fosse.

– Store fordeler

Dag Mossige, gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti (Tonette N. Haaland)

Gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, synes det er bra at etterspørselen har økt.

– Det var det vi ville skulle skje. Vi innførte dette fordi vi visste det var flere som ikke ville ta denne kostnaden. Det var litt for dyrt, og mange tenker de klarer seg uten – de vil ikke være til bry, eller de vil ikke «flotte» seg, selv om noen i teorien hadde hatt råd, sier Mossige til RA.

– Det at etterspørselen har økt etter den ble gratis, viser at vi hadde rett, en behovsprøving ble helt feil, understreker han.

Mossige mener at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt om flere har trygghetsalarm.

– For det første gir det en bedre livskvalitet, for brukerne og pårørende, da de får en bedre trygghetsfølelse. I tillegg kommer hjelpen raskere, gjerne før tilstanden forverres og det trengs større inngrep. Trygghetsalarmen kan også forlenge tiden du kan bo hjemme, som gjør at man forskyver behovet for omsorgsplass, sier Mossige.

Han understreker at dette ikke er noe de tvinger på noen.

– Nå er det synd det ble en venteliste på grunn av leveringsproblemer, men hjelpen er på vei. De som har behov for trygghetsalarm, får tilsyn på andre måter i mellomtiden, og de med størst behov blir prioritert først. Men at leverandøren sier vi skal få flere trygghetsalarmen i løpet av mars, er lovende, sier Mossige.

Fakta om trygghetsalarm

Trygghetsalarm gjør det mulig å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet i eget hjem.

Alarmsentralen eller hjemmesykepleien tar umiddelbart kontakt og vurderer oppfølging når brukeren utløser trygghetsalarmen.

Det må søkes om trygghetsalarm via helse- og velferdskontoret.

Den månedlige egenandelen ble fjernet i juni 2022, og erstattet av et etableringsgebyr på 400 kroner.

---