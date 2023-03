− Forbauser mange at boligmarkedet er så godt

Boligprisene i Norge steg med 1,5 prosent i februar, og korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, melder Eiendom Norge.

− Prisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen.

I Stavanger og omegn steg boligprisene med 1,1 prosent i februar. Sesongjustert prisendring var på 0,7 prosent.

Til tross for kaldt vær i Stavanger, er vi nå i den første vårmåneden. Det betyr at boligprisene for februar er klare til å oppsummeres. (Stavanger kommune; Geodataavdelingen)

Ser vi på prisendringen siden årsskiftet, viser Eiendom Norges statistikk at Stavanger og omegn har hatt størst økning med 6,3 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Stavanger og omkringliggende kommuner er 4.258.155 kroner per februar 2023.

− Vi ser at Stavanger har en overraskende god aktivitet i boligmarkedet etter de mange renteøkningene det siste året. Mye av dette skyldes oppmykningen av utlånsforskriften fra 1. januar, tror vi, noe som har ført til at mange på boligjakt kan få finansieringsbevis på høyere maksimalt lån enn de kunne før, sier Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland, til Rogalands Avis.

− Med fortsatt høy inflasjon er det nå ventet enda flere renteøkninger utover året. Vi tror at dette vil legge en demper på boligmarkedet framover. Dyrere byggevarer og uforutsigbare boligpriser gjør at mange nye eiendomsprosjekter nå blir lagt på vent. Dette kan føre til langt lavere utbud av nye boliger de neste årene, noe som kan gi ubalanse i markedet og sterk boligprisvekst, fortsetter han.

Sveinung Hetland, banksjef i Nordea Rogaland. (Nordea)

− Du får bolig til 2013-prisen med 2022-penger

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, sier at hun og de andre som har jobber tett på markedet har lenge forsøkt å forklare at prisene i Stavanger-området neppe vil falle nevneverdig.

− Det forbauser likevel mange at Stavanger-markedet er så godt, sier Neverdahl til RA.

− Årsaken til det sterke boligmarkedet i regionen, er at jobbmarkedet holder seg bra – og trolig vil det holde seg godt framover også, ifølge ferske prognoser fra SR-Bank. Lønnen er også i norgestoppen, der bare Oslo har høyere nivå. Månedslønnen i Rogaland er 52.000 kroner i snitt sammenlignet med landssnittet på 50.000 kroner, utdyper Neverdahl.

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. (SR-Eiendom)

Hun legger til at kvadratmeterprisene i Stavanger er 20 prosent lavere enn landssnittet, samt kun halvparten av kvadratmeterprisen i Oslo. Det betyr at de som kjøper bolig her i regionen, får mye mer for pengene.

− I hovedstaden er prisen 88.000 kroner per kvadratmeter i gjennomsnitt mot 43.000 kroner kvadratmeteren her i Stavanger, sier Neverdahl.

− Her i regionen har prisnivået stått stille siden 2013. Du får altså bolig til 2013-priser, men betaler med 2022-penger. Det får du ikke andre større regioner i Norge. Norske boligpriser har økt med over 50 prosent i perioden. Grunnen til at prisene har vært stabile i Stavanger, skyldes i hovedsak lavere oljeaktivitet fra 2014 til 2017. Samtidig hadde prisene økt mye i forkant og boligbyggingen begynte å ta seg opp, så antall boliger for salg økte en god del, fortsetter hun.

Raskere salgstid enn resten av Norge

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger i februar var 41 dager. Det er faktisk raskere enn landet for øvrig, som hadde et snitt på 49 dager, melder Eiendom Norge.

Hetland i Nordea forteller at i Stavanger får mange kunder som selger bolig får solgt raskere nå enn for noen måneder siden.

− Av de som ikke får solgt til forventet pris, er det flere som ønsker å leie ut boligen for å dra nytte av et godt utleiemarked, sier han.

Total salgstid i Rogaland er imidlertid på 50 dager, noe som er marginalt saktere enn i fjor, da den var 45 dager. Salgstiden i Stavanger er 44 dager mot 38 i fjor, mens i Sandnes er salgstiden 36 dager mot 23 i fjor, ifølge Neverdahl i SR-Eiendom.

Eiendomsmegler Michael Boxill Knutsen i DNB Eiendom Stavanger framholder likevel at meglerne opplever at boliger stort sett selges raskt, og at markedet her i regionen fremdeles er bra, men at tilbudet på antall boliger til salgs er synkende:

− I alle ukene hittil i 2023, bortsett fra én av ukene, har det kommet ut færre boliger enn hva som er blitt solgt, slik at tilbudet av boliger for salg har fortsatt å synke betraktelig, sier Knutsen til RA.

− Meglere i regionen var vant til et tøffere boligmarked for noen år siden, og er kjent med at salgsprosesser kan ta lengre tid. Dermed er det opp til megler og selger å ha is i magen når boliger ikke blir solgt med én gang, samt vurdere hva som kan gjøres for å lykkes på sikt. Det er selvsagt ikke kjekt å ikke få solgt boligen, men i en periode med mye rentehevinger og høy inflasjon, er ikke dette helt unormalt heller, sier han videre.

