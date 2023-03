Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet i Rogaland

Legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk ned 1,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Snittet for landet var på 5,7 prosent, og holder seg på samme nivå som året før.

– Oslo var det eneste fylket med lavere sykefravær enn Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland, i en pressemelding.

Helse- og sosialtjenester var næringsgruppen med høyest sykefravær på 7,6 prosent.

Økning i psykiske lidelser

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, sto for henholdsvis 30,6 prosent og 24 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Det er verdt å merke seg at disse to gruppene har forskjellig utvikling over tid.

Sykefravær som skyldes psykiske lidelser har økt, mens muskel- og skjelettlidelser holder seg stabilt, sier Merethe P. Haftorsen

Sykdommer i luftveiene utgjorde 10,7 prosent, noe som er en nedgang fra i fjor. Likevel er andelen på et høyere nivå enn før pandemien, og flere av tilfellene skyldtes korona.

– I tillegg var det sammenlignet med 2021 en større andel i 2022 som var sykemeldt med influensa, sier Haftorsen.

En stor andel av det legemeldte sykefraværet var korttidsfravær. 72,5 prosent hadde fravær på 16 dager eller mindre.

Kommunale forskjeller i legemeldt sykefravær

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland var Karmøy og Sokndal med henholdsvis 5,7 og 5,6 prosent. Lavest hadde Hjelmeland med 4,4 prosent. Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

Stavanger: 4,6 %

Sandnes: 5,2 %

Sola: 4,9 %

Hå: 5,4 %

Time: 5,1 %

Klepp: 5,5 %

Gjesdal: 5,2 %

Eigersund: 5,2 %

Haugesund: 5,5 %

Karmøy: 5,7 %

