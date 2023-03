Får pris: Har designet digital løsning for venting på legevakten

– Vi ble presentert en potensiell bacheloroppgave fra Institutt for Helsevitenskap. Det var en åpen oppgave som omhandlet venteopplevelsen hos legevakt og hvordan dette kunne gjøres bedre for brukere/pasienter, forklarer Michelle Osnes til RA.

Osnes studerte interaksjonsdesign sammen med Hanna Hernæs og Ida Emilie Herfoss ved NTNU i Gjøvik, da de fikk muligheten til å skrive bacheloroppgaven om venteromsopplevelsen.

– Dette var et prosjekt som skapte et brennende engasjement i gruppen med sin samfunnsnytte. Det var potensialet for å kunne utgjøre en forskjell for andre som engasjerte, for vi har vel alle sittet på et helserelatert venterom og lurt på når det er vår tur. Selv har vi opplevd denne situasjonen som veldig uoversiktlig og frustrerende, og tanken på å finne en løsning på problemet ga stor motivasjon, forklarer Osnes.

Designer bort ventetiden

De tre designstudentene gikk grundig til verks. En legevakt i Innlandet stilte seg velvillig til disposisjon, og jentene gjennomførte workshoper og intervjuer med både pasienter og legevaktansatte. Slik fikk de dypere innsikt i hvilke problemer legevakten har å stri med når det kommer til pasientprioritering og -informasjon, og hvilke muligheter som kunne utforskes videre. Deretter designet studentene forskjellige prototyper. I alt fire brukertester ble gjennomførte før alle bitene falt på plass.

Resultatet er «Digivent», en digital løsning for informasjonsdeling. Systemet består av tre deler med samme kjerne: en app, en infoskjerm og en SMS-tjeneste. Appen og skjermen gir pasienter og pårørende tilgang til legevaktkøen i sanntid. Ved å få opp beregnet ventetid, kan pasienten selv bestemme om hun vil vente hos legevakten, i bilen eller hjemme. SMS-tjenesten sender ut varsling når det snart er din tur.

Applikasjonen gir også mulighet for å informere om akutte pasienter som nylig har ankommet legevakten. Dermed blir det lettere for de fleste av oss å akseptere at ting tar tid, ifølge studentene.

Får designerpris

Nå får de tre designstudentene DOGA-merket nykommer.

Juryen for DOGA-merket nykommer mener helsesektor kan hente lærdom fra prosjektet.

«Vi synes dette er et fantastisk stykke arbeid, og vi beundrer empatien og kreativiteten i prosjektet. Digivent skisserer en god løsning på et problem som angår oss alle. Vi mener prosjektet er en innertier fordi det er godt designhåndverk, oversiktlig og informativt. Det setter brukeren i sentrum og bidrar til å gjøre pasienter og pårørende trygge i en sårbar situasjon,» skriver juryen i sin vurdering.

– Hvordan er det å få DOGA-merket nykommer?

– Jeg føler meg stolt, glad og beæret over å motta denne prisen. Håper å fortsette å kunne være med å utvikle nye og innovative løsninger som kan forbedre folks livskvalitet, sier Osnes til RA.

Ambisjoner

– Hva er målet deres, og ambisjonene deres med Digivent framover?

– Digivent er ikke et ferdig produkt, det er derimot en prototyp som er utviklet for å kunne visualisere og teste den tiltenkte løsningen. Prototypen danner et grunnlag for videre arbeid, men det vil være nødvendig med flere iterasjoner i et større samarbeid med andre instanser. Vi er svært interessert i å få til et pilotprosjekt med utvalgte kommuner, dette kunne vært passende for å teste gjennomførbarhet, funksjonalitet og brukertilfredshet. Vår oppdragsgiver har vært i dialog med Norsk helsenett som har vist interesse og vi venter på å få presentere prosjektet, sier Osnes.

I år er det sju mottakere av DOGA-merket nykommer. Også Glenn Sæstad fra Sola, med sin idé om å koble digitale penger til nasjonale klima- og miljømål, får merket.