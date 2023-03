Derfor var det nordlys over Rogaland

- Oi, se der! sier Elise Time og peker mot himmelen like før klokken er 22.00 tirsdag kveld.

(Mari Wigdel)

For tredje kveld på rad var det sjanse for å se nordlys i Stavanger.

Allerede har Elise Time og James Turco ventet på en av benkene tårnet og kikket på himmelen. Det er de ikke alene om.

Elise Time og James Turco. (Mari Wigdel)

- Jeg liker definitivt når det er andre folk er her, sier James Turco.

Elise legger til:

- Ja, det er fint å se mange familier komme sammen for å se dette i vinterferien. Det er mange her til at det er sent om kvelden og om vinteren.

(Mari Wigdel)

Magnetfelt og energirike partikler

Årsaken til at nordlys forekommer er at energirike partikler blir sendt ut fra sola mot jorda, forteller Dina Stabell, vakthavende meterolog ved Meterologisk Institutt.

- Når partiklene kommer inn mot atmosfæren, kolliderer de med gassene i atmosfæren vår. Da blir gassene tilført energi som sendes ut i form av lys, sier Stabell til RA.

Utsikt fra Vålandstårnet. (Tum Chadchadaporn)

To ting er avgjørende for at nordlys skal bli synlig så langt sør som Rogaland: Aktiviteten på sola og jordas magnetfelt.

- Magnetfeltet bestemmer hvor man kan se de energirike partiklene sola sender ut. Det er mest nordlys nær nordpolen på grunn av magnetfeltet. Det har å gjøre med hvordan magnetfeltet oppfører seg. Innimellom kan det derfor kommer lengre sør. Så har det også en del å gjøre med hvor mange partikler som sola sender ut. Siden det har vært nordlys så langt sør, har det antagelig vært mye aktivitet på sola.

Hva er sjansene for mer nordlys framover i Stavanger-området?

- Det ser ut som det ikke er utslag for nordlys i Stavanger framover, sier Stabell.