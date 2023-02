Søknadsfrist: − Gode jobbmuligheter for de som velger disse fagene

− Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med noe der jeg ser tydelig framgang og at det blir til noe. Det var det som fanget interessen min for tømrerfaget. Jeg vurderte også restaurantfag, men var uansett sikker på at det måtte bli et yrkesfag, sa Tiril Skov Aksnes til Rogalands Avis da vi møtte henne i begynnelsen av februar.

18-åringen er for tiden tømrerlærling hos Faber Bygg og jobber på anlegget hvor det nye Universitetssykehuset i Stavanger (SUS) bygges. Der bygger hun blant annet plattinger, samt jobber med gipsing og isolasjon.

Aksnes synes at det er en ulempen at det ikke er så mange jenter som jobber med det samme som henne, men fordelen er at det er kjekt yrke hvor hun har mange hyggelige kollegaer.

− Det er mange som sier at tømrerfaget at det tungt, men det er ikke så tungt. Er noe for tungt, er det bare å be om hjelp til å bære, kunne Aksnes fortelle videre.

Lenger ned i saken får du listet opp de viktigste datoene for søknad om videregående opplæring og læreplass.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland, er tydelig på at det trengs mange yrkesfaglærte de neste årene. Hun håper også at flere jenter vil velge denne utdanningsretningen. (Moment studio)

Trenger 90.000 nye fagarbeidere

De siste ukene har RA skrevet flere saker om mangelen på faglærte i Rogaland − det trengs, blant annet, håndverkere, kokker og bilmekanikere.

Det er heller ikke bare i vårt fylket det er manko på yrkesfagfolk, det er det i hele landet: Regjeringen skriver at tallene deres viser det vil mangle 90.000 fagarbeidere her til lands innen 2035. Da er det ikke overraskende at regjeringen vil at flere skal velge yrkesfag, få læreplass og fullføre fagbrevet.

− NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for yrkesfaglærte − hele seks av ti bedrifter leter etter denne kompetansen. Det er også flere bedrifter som gjerne skulle tatt inn flere lærlinger, men som ikke får tak i. Det er, med andre ord, gode jobbmuligheter for de som tar yrkesfag på videregående, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland, til RA.

− De aller fleste bransjer kommer til å ha behov for flere ansatte framover, for eksempel industri, bygg og anlegg, helse, teknologi og elektro. Rogaland skiller seg tydelig ut som et teknologifylke, så her er det stor etterspørsel etter folk som kan elektronikk og datateknologi, samt teknologi- og industrifag. Vi har mye industri og mange høyteknologiske selskap her i regionen, fortsetter hun.

Men Grindland mener likevel at det aller viktigste unge som skal velge videregående skole bør tenke på, er å velge en utdanning de er interesserte i og har lyst å lære mer om.

− Det er den aller beste motivasjonen og beste utgangspunktet for å ha det fint på skolen og i arbeidslivet. Heldigvis er det ingen dører som lukker seg om du tar yrkesfag, du kan enten gå rett ut i jobb, eller så kan du studere videre, understreker regiondirektøren.

Flere viktige datoer

Det er altså onsdag 1. mars som er den ordinære fristen for inntak til videregående skole og formidling til læreplass, men allerede 1. februar var fristen for de som søkte med særskilte behov.

Den videre gangen for de som søker videregående skole og læreplass, er at de i løpet av april eller mai vil motta en SMS med informasjon om inntak etter fortrinnsrett og individuell behandling/grunnkompetanse.

Rundt 4. juli starter utsending av SMS med informasjon om første fellesinntak og inntak etter individuell behandling, og 19. juli sendes det ut meldinger med informasjon om andre fellesinntak.

Mellom andre og tredje uke i august blir det fortløpende inntak av elever som ikke har fått tilbud om skoleplass i første eller andre inntak i juli.

Risikerer å miste studieplass

Det er verdt å merke seg at SMS-ene som sendes ut kun skal informere om at inntaket er klart. For å se hvilke skoler du er tilbudt plass hos, må du logge inn med MinID på vigo.no, og det er også der du svarer på om du vil ha plassen du blir tilbudt.

Svarfristen er cirka én uke etter inntaksdato. Du risikerer å miste tilbudet om plass eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.

Dersom du ikke svarer på tilbud om skoleplass eller venteplass innen tidsfristen som blir oppgitt, mister du den plassen du har fått tilbud om. Ledige skoleplasser vil bli annonsert på Rogaland fylkeskommunes nettside rundt skolestart. Etter 1. september er ikke ventelistene bindende lenger.

Du kan lese mer på vilbli.no

