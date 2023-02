Dette studiet scorer høyest - igjen

Bachelor i paramedisin ved Universitetet i Stavanger (UiS) har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier ved UiS har like fornøyde studenter. Det samme gjelder for andre paramedisinutdanninger i Norge. Det melder UiS på sine hjemmesider.

NOKUT gjennomfører hver høst Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram kan delta. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022. Resultatene ble offentliggjort i februar 2023.

Bachelor i musikk, menighet og ledelse ved NLA Høgskolen, bachelor i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole, bachelor i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole og Master Programme in Waldorf Education ved Steinerhøyskolen er de eneste studieprogrammene i hele landet som gjør det bedre enn paramedisinstudiet ved UiS.

Motivasjon

– Vi er svært glade for at studentene tar seg tid til å evaluere studieprogrammet og at tilbakemeldingene er så gode. Når nye studieprogram etableres tar det tid før ting setter seg, og studentene skal gjøre noe for første gang. Vi har vært helt avhengige av studentenes tilbakemelding for å gjøre studieprogrammet bedre. Denne rollen har studentene tatt på alvor og tillitsvalgte har kontinuerlig kommet med tilbakemeldinger. Dette gir oss motivasjon, men også en viktig anerkjennelse av det arbeidet som legges ned, sier Nina Vatland til RA. Hun er studieprogramleder for bachelor i paramedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

– Har du noen tanker om hva som gjør at studentene er såpass fornøyde?

– Jeg tror det i stor grad handler om en nær tilknytning blant studenter og ansatte, sier Vatland, som forklarer at de bruker mye tid på simulering i utdanningen, og her møter de studenter på en arena som er givende for alle parter.

– Det er en spennende form for undervisning og en har muligheter til å se og bli kjent med studentene på en helt annen måte. Vi gir mye av oss selv, både ansatte, men også studentene, forklarer hun.

Studieprogramleder Nina Vatland

Variasjon

Vatland gjør det klart at de er veldig opptatt av tilbakemeldingene fra studentene, fordi da opplever studentene at de får være med å påvirke det faglige innholdet, men også gjøre endringer til det bedre for kommende studenter.

– Det er kun 20 studenter pr. årskull, noe som gjør at studentene får et godt samhold og et godt studiemiljø. Vi veksler mellom tradisjonell undervisning, simulering/ferdighetstrening og praksis, noe som gir stor variasjon for studentene.

– Hvilken rolle tror du det spiller at studentene opplever å være tilfreds med studiet?

– Når en har fornøyde studenter, påvirker det både læringen og samholdet innad i gruppen. Studentene våre har høye forventninger til seg selv, men også til oss, noe som gjør at vi hele tiden må være framoverlente og ta tak i de tilbakemeldingene vi får. Dette er utelukkende positivt for oss som studieprogram, for det gir oss muligheter til å forbedre oss. Studentene påvirkes også av hverandre, i den grad at det positive også smitter over til medstudenter.

Tirsdag 7. mars arrangeres Åpen Dag på UiS, hvor potensielle kommende studenter kan få se og høre mer om de ulike studietilbudene.