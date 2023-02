Åpnet Trond Mohn-utstilling

Utstillingen, som heter BLUNK, ble åpnet av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Samlingen består av norsk og internasjonal samtidskunst, totalt 67 kunstverk av like mange kunstnere og kunstnergrupper.

– I dag er vi samlet her på Stavanger kunstmuseum for å markere at byen har fått en fantastisk gave som kommer fellesskapet godt til gode. Bergenseren Trond Mohn er såpass sjenerøs at han har gitt oss en kunstgave på 67 samtidskunstverk, helt uten føringer. Det er en enestående gave. På vegne av Stavanger kommune, og på vegne av alle kunstinteresse i regionen, vil jeg understreke at vi er takknemlige. Vi er takknemlige for at enkeltmennesker velger å bidra på denne måten, sier Nessa Nordtun til de mange frammøtte.

Supplerer godt

– For Stavanger kunstmuseum representerer utstillingen en stor og svært høyt verdsatt gave, gitt til museet av næringslivstoppen Trond Mohn. Samlingen er gjort ved hjelp av den erfarne galleristen Arve Opdahl. Han har lagt vekt på å bygge en samling med verk fra 1980-tallet og fram til i dag. Tematikken i verkene speiler vår tid, og tar opp i seg aktuelle temaer som kunstig intelligens/teknologi, migrasjon, overvåking, kropp og kjønn, sier Anja W. Fremo, strategi- og markedssjef ved Museum Stavanger, til RA.

Hun mener samlingen supplerer Stavanger kunstmuseums samling på en veldig god måte.

– For kunstmuseet betyr det svært mye å få en slik samling og få mulighet til å lage en så interessant og sammensatt utstilling, sier hun.

– Hvem tror du kan ha interesse av denne utstillingen?

– Vi tror veldig mange kan ha interesse av utstillingen, ikke minst fordi den har så mange ulike kunstnere, sjangre og verk representert. Her vil det være noe for veldig mange. På Kunstmuseet tror vi at denne utstillingen vil kunne interessere både dem som allerede har kjennskap til samtidskunst, norsk og internasjonalt, men også for dem som tenker at samtidskunst ikke er noe for dem, er vi sikre på at det er spennende å besøke utstillingen og ta seg tid til å oppleve kunstverkene. Kunstmuseet henvender seg også til et ungt publikum med denne utstillingen, både i tematikk og med tilbud om undervisningsopplegg for skoler.

Det var mildt sagt fullt hus under åpningen av utstillingen BLUNK. (Tonette N. Haaland)

Grunnlag for diskusjon

Fremo sier at det er flere ting som gjør utstillingen spesiell.

– Utstillingen «Blunk – Trond Mohns samling» har veldig ulike verk. Her vises svært forskjellige malerier, videoverk, skulpturer og digitale installasjoner. Det gjør utstillingen interessant for veldig mange med ulik interesse for kunst. De 67 kunstnerne er fra Norge, fra Sør-Korea, Ukraina, Storbritannia, blant mange andre steder i verden, med inspirasjon og referanse fra sine hjemland. Temaene som berøres er også av interesse for oss, som grunnlag for diskusjon om blant annet kunstig intelligens, teknologi og omsorg, kropp og kjønn, migrasjon, for å nevne noe.

Utstillingen står fra 25. februar til 15. oktober på Stavanger kunstmuseum.