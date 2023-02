Mye folk og følelser på Ukraina-markering

Fredag 24. februar er det ett år siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina. 365 dager senere har begge sider lidd store tap. Russland har ikke okkupert Ukraina, mens Ukraina på sin side ikke har gjenvunnet alle sine territorier. I Norge ble dagen markert over hele landet med konserter, fakkeltog og belysning av offentlige bygg. Det var planlagt nær 100 arrangementer over hele landet i anledning ettårsdagen, ifølge Norsk-Ukrainsk Venneforening.

I Stavanger var det en stor markering på torget i sentrum, i tillegg gikk et fakkeltog gjennom byen. Det var mange som møtte opp, og det var mange som viste følelser, tørket tårer og var tydelig berørte under markeringen.

Disse barna fortalte at de ønsket seg fred i Ukraina på flere forskjellige språk. (Tonette N. Haaland)

– Stavanger skal være en trygg havn

På torget ble den ukrainske nasjonalsangen framføret av representanter fra SSO. Deretter holdt Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun appell.

Hun åpnet appellen med å snakke om Russlands angrep på Ukraina, og understrekte at det i løpet av det siste året kontinuerlig har pågått grusomme og menneske-fiendtlige krigshandlinger mot sivile og uskyldige mennesker i Ukraina.

– Mer enn 8 millioner mennesker, rundt 20 prosent av Ukrainas befolkning, er i dag på flukt fra hjemlandet, sier Nessa Nordtun.

Hun påpeker videre i talen sin at Norge i 2022 tok imot nesten 30.000 flyktninger.

– I Stavanger har vi så langt bosatt nesten 800 ukrainere på under ett år. La det ikke være tvil: Stavanger skal fortsette å være en trygg havn for mennesker på flukt fra Ukraina og andre krigsområder. Flyktningene som kommer til Stavanger, får et sted å bo og skal komme raskt i gang med de gode oppleggene på Johannes Læringssenter, sånn at de slipper å sette livene sine på vent, sier ordføreren.

Nessa Nordtun gjør det klart at selv om en del voksne har kommet ut i jobb, og barn og ungdom har begynt i skole og barnehage, betyr ikke det at livet til de ukrainske flyktningene har normalisert seg.

– Slik er det ikke. Så lenge krigen pågår, lever mange i konstant bekymring over familie og venner som er tilbake i hjemlandet i en usikker situasjon.

Mange samlet seg for å markere ettårsdagen for den russiske invasjonen av Ukraina. (Tonette N. Haaland)

Trenger flere boliger

Ordføreren roste også mange i Stavanger, som har gjort en stor innsats for flyktningene så langt.

– Det ukrainske miljøet i Stavanger, som før krigen talte rundt 200 mennesker, har virkelig stilt opp. Det samme har frivillige lag, organisasjoner, menigheter og andre aktører. Tusen takk skal dere ha.

– Jeg vil også takke dere som har stilt hus og leiligheter til disposisjon. Men vi trenger flere boliger hvis vi skal klare å huse alle som kommer hit. Gå inn på kommunens hjemmeside og les mer om hvordan du kan registrere deg, oppfordrer hun.

– Til slutt vil jeg minne dere om noe. Jeg er ordfører for alle som bor i Stavanger – uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Men jeg og kommunen kan ikke ordne alt alene. Dere- som blir naboen, kollegaen eller klassekameraten til våre nye innbyggere, må også stille opp og bidra til at folk får en meningsfull hverdag og lyspunkt i tilværelsen. Vi trenger dere med på laget i tiden som kommer. På vegne av kommunestyret og Stavangers befolkning vil jeg fastslå at vi støtter Ukrainas frihetskamp av hele vårt hjerte. Slava Ukrayini! Ære til Ukraina!, sier Nessa Nordtun.

Et stort fakkeltog gikk gjennom Stavanger sentrum etter markeringen på torget. (Tonette N. Haaland)

Verdensomspennende aksjon

Det ble holdt flere appeller og taler, fra blant annet ukrainske barn, aktivister og politikere, før markeringen ble avsluttet med et stort fakkeltog som gikk gjennom Stavanger sentrum.

Det er Ukrainsk forening som var arrangør og koordinator for ettårsmarkeringen i Stavanger. Markeringen var en del av den verdensomspennende aksjonen til World Congress og Ukrainians, som også støttes av den ukrainske ambassaden i Norge.

I Rogaland ble det gjennomført 8 arrangementer fredag ettermiddag. Disse var i Stavanger, Bryne, Sola, Utsira, Haugesund, Karmøy, Ålgård og Egersund.

Mange hadde med seg skilt med sterke budskap. (Tonette N. Haaland)