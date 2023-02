Sophie Elise om mediestormen etter Instagram-bildet: – Dritsliten

Sofie Steen Isachsen (28) publiserte forrige søndag et bilde som viste hun selv og en annen influenser sammen foran et speil. Den andre influenseren holdt en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

Hittil har Sophie Elise, som hun er kjent som, holdt seg taus om bildet og mediestormen i etterkant. I torsdagens episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha» kommenterer hun saken for første gang.

– Jeg vet at man lytter på denne podkasten og tenker «Hva kommer hun til å si?», «Skal hun kommentere det?», sier hun.

– Grunnen til at jeg ikke sier noe, er ikke fordi jeg ikke vet hva jeg skal si, og ikke fordi jeg ikke står veldig stødig i det jeg skal si, men bare fordi at jeg er dritsliten og det er ikke rett nå, sier Sophie Elise.

Tusenvis av klager

Kringkastingsrådet har fått over 3.600 klager i kjølvannet av bildet, som ble slettet kort tid etter at det ble lagt ut. Både NTB og flere andre medier har forsøkt å komme i kontakt med influenseren.

Hennes medprogramleder Fetisha Williams kaller den siste uken en «offentlig gapestokk». Sophie Elise sier hun føler hun har blitt «kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå».

– At jeg ikke sitter her å gråter, er feil, hadde jeg grått, hadde det vært feil. Greia er at jeg synes det har vært jævlig tungt den siste uken, men jeg synes ikke synd i meg. Jeg har satt meg selv i denne situasjonen, det er jeg som har gjort det her, sier hun.

NRK snakket med Sophie Elise tirsdagen etter hun la ut bildet og slo i etterkant fast at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

[ Narkotika blir mer normalisert: – Det er tilgjengelig på nesten hver eneste fest ]

Tema for Debatten

Saken blir tema på Debatten på NRK torsdag kveld.

«Vi trenger din hjelp! Hvem bør stå overfor kringkastingssjefen og si hva som er galt med at Sophie Elise fronter NRK?» skriver programleder Fredrik Solvang på Instagram.

«De som bare mener SE er dum, trenger vi ikke. Heller ikke de som bare mener NRK burde vært som det alltid var. Skjønner?», fortsetter han.

(©NTB)