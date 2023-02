MDG mener Equinor bidrar til å fyre opp strømprisene

– Vi har fått meldinger om at Equinor har redusert gassproduksjonen sin i perioder med lavere gasspriser for å maksimere utbyttet ved salg til høyest mulig pris. Det er stikk i strid med det statsministeren har insistert på, nemlig at Norge produserer for full guffe av hensyn til Europa, sier MDGs Rasmus Hansson.

Han mener dette er uheldig «prismanipulasjon», og påpeker at regjeringen gjentatte ganger har understreket at høye gasspriser bidrar til økte strømpriser i Norge.

Bakgrunnen for kritikken er en artikkel i E24, der det avdekkes at Equinor kuttet sin produksjon av rørgass med 9 prosent i 4. kvartal i fjor, som følge av raskt fallende priser.

Hvis Equinor hadde kjørt på med maksimal kapasitet også i 4. kvartal, ville trolig prisene i markedet falt enda en god del mer. Og da ville den ekstra produksjonen isolert sett trolig påført selskapet et økonomisk tap, ifølge E24.

Aasland slår tilbake

I spørretimen på Stortinget onsdag, tok MDG opp saken med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Aasland kom med et stikk tilbake.

– Aller først er jeg veldig glad for at aktiviteten på norsk sokkel er opprettholdt, til tross for MDGs sterke motstand gjennom hele sin eksistens og historie. Det har stor betydning for energisikkerheten i Europa og stor betydning for stabiliteten at norsk sokkel har klart å øke eksporten med 8 prosent i 2022, sa Aasland.

Så svarte han på spørsmålet ved å vise videre til Equinor:

– Når Equinor har gjort vurderinger knyttet til sin produksjon i siste kvartal, så er det noe Equinor må svare ut. Vi er opptatt av å kunne opprettholde en høy produksjonskapasitet på norsk sokkel, sa Aasland.

Staten eier 67 prosent av aksjene i Equinor og regjeringen har egentlig full kontroll over selskapet.

Equinor: Etterspørselen ble redusert

Konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, Irene Rummelhoff, trekker også fram at selskapet har økt gasseksporten med 8 prosent i fjor.

– Eksporten har gått for full kapasitet mot Tyskland, Belgia og Nederland gjennom hele perioden, og går fortsatt for full kapasitet, sier hun til NTB.

Når det gjelder den reduserte produksjonen i fjerde kvartal i fjor, gjelder det hovedsakelig eksporten til Storbritannia, ifølge Equinor.

– I enkelte perioder hadde Storbritannia både mildt vær, høy fornybar energiproduksjon, god tilgang på LNG, kombinert med begrenset lagerkapasitet for gass. Etterspørselen etter gass i Storbritannia ble i disse periodene kraftig redusert, sier Rummelhoff.

Prissignalene viste at det ville være større behov for gassen på et senere tidspunkt, ifølge selskapet.

– Siden noen reservoar på norsk sokkel har fleksibilitet til å fungere som lager, kan vi levere disse volumene på et tidspunkt hvor behovet er forventet å være høyere, sier Rummelhoff.

Glad for positivitet

Olje- og energiministeren påpeker at eksporten fra norsk sokkel er økt med tilsvarende 100 terawattimer i løpet av 2022.

– Det ser ut til at vi kan klare det samme nivået i 2023. Det er jeg veldig glad for, sier han til NTB.

Og legger til:

– Og så er jeg glad for at også Miljøpartiet De Grønne, for en gangs skyld, snakker positivt om betydningen av norsk olje- og gassvirksomhet.

