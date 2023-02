Dette er vi mest redde for i trafikken

Dette er topp-ti-listen over hva norske bilførere er mest redde for i trafikken:

1. Rusede sjåfører – 74 prosent

2. Dyr i veibanen – 60 prosent

3. Glatt føre – 56 prosent

4. Utenlandske vogntog – 41 prosent

5. Vannplaning – 40 prosent

6. Syklister – 32 prosent

7. Fotgjengere og andre myke trafikanter – 31 prosent

8. Folk som kjører forbi – 20 prosent

9. Rundkjøringer – 3 prosent

10. Ingenting – 3 prosent

Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av Frende Forsikring.

Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at 30 bilførere stoppes hver eneste dag mistenkt for ruspåvirket kjøring. Tall fra MA – Rusfri Trafikk viser at 25 prosent av alle dødsulykkene på norske veier har vært ruskjøringsulykker de siste årene, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

– Da skjønner jeg veldig godt at det er den klart største frykten bilførere har. Rusede sjåfører på veien er uberegnelig, og ikke noe du kan unngå med egen kjøring. Mange tenker nok også på de mange som ikke tas. Mørketallene er store når det kommer til ruskjøring, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

[ VIDEO: Hvordan skal vi egentlig blinke i rundkjøringer? ]

I 2022 omkom 118 personer i trafikken i Norge. Året før mistet 80 mennesker livet. Det viser tall fra Statens vegvesen.

– Statistikken viser at nesten to av tre omkomne i fjor døde i møteulykker eller utforkjøringer. Jeg håper 2022 blir et unntaksår og at ulykkesstatistikken går nedover igjen i år, sier Ytre-Hauge.

Stopper 30 hver dag

Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at 30 bilførere stoppes hver eneste dag mistenkt for ruspåvirket kjøring. Tall fra MA – Rusfri Trafikk viser at 25 prosent av alle dødsulykkene på norske veier har vært ruskjøringsulykker de siste årene.

– Da skjønner jeg veldig godt at det er den klart største frykten bilførere har. Rusede sjåfører på veien er uberegnelig, og ikke noe du kan unngå med egen kjøring. Mange tenker nok også på de mange som ikke tas. Mørketallene er store når det kommer til ruskjøring, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

I 2022 omkom 118 personer i trafikken her til lands. Det var en stor økning fra året før, da 80 mennesker mistet livet. Tallene kommer fra Statens vegvesen.

– Statistikken viser at nesten to av tre omkomne i fjor døde i møteulykker eller utforkjøringer. Jeg håper 2022 blir et unntaksår og at ulykkesstatistikken går nedover igjen i år, sier Ytre-Hauge.

[ Politiet forklarer: Høyeste hastighet var kun ni km/t over ]

Kun tre prosent er ikke redde for noe

Det er kun tre prosent av de spurte i Frendeundersøkelsen som sier at de ikke bekymrer seg for noen ting når de er ute og kjører.

– 97 prosent er altså redde bak rattet. Undersøkelsen viser også at kvinner er reddere enn menn for alt på lista, sier han.

Kvinners frykt kan være både bra og farlig.

– I trafikken kan frykt bli uhåndterlig og gjøre deg handlingslammet. Men du kan også bli mer årvåken og forsiktig. Ut fra dødstallene ser det ut som frykten hjelper kvinner og at menn har noe å lære. Mer enn 7 av 10 som omkom trafikken i fjor var menn, sier fagsjefen i Frende.

[ Høyest inflasjon siden 80-tallet: Hvordan takler vi at «alt» blir dyrere? ]

Reddere nå enn før

Under rusede førere på fryktlisten kommer dyr i veibanen, foran glatt føre og utenlandske vogntog. I Frendeundersøkelsen fra 2019 var utenlandske vogntog på en solid 1. plass.

– Utover dette er lista omtrent lik i rekkefølgen, men det er betydelig flere som sier at de er redde nå enn da vi spurte sist, sier Ytre-Hauge.

Det er 10 prosent flere som er redde for glatt føre, mens hele 20 prosent flere frykter dyr i veibanen. Vi er også betydelig mer redd for vannplaning, syklister og gående, viser Norstat-undersøkelsen for Frende.

– Jeg håper alle kjører forsiktig og ansvarlig. Jo mer uvettig kjøring og høye dødstall vi ser, jo mer frykt gir det hos folk som kjører. Kjør pent, kjør etter forholdene og avpass farten, så går forhåpentlig ulykkestallene ned og færre trenger å være redde på veiene, sier Roger Ytre-Hauge.

[ Utgravinger utenfor Domkirken: Håper å finne flere skjeletter ]