20 millioner kroner til fagskoler over hele landet

– Dette er et betydelig løft i en viktig sektor og vil sikre at enda flere får tilgang til utdanninger skreddersydd til arbeidsmarkedets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Departementet peker på en særlig mangel på arbeidskraft innen bygg og anlegg, industrien og IKT. Også offentlige sektorer som yrkesfaglig utdanning innenfor helse-, pleie-, og omsorgsyrker trekkes fram.

Oslo får flest studieplasser med 95. Deretter følger Viken med 72 plasser og Vestland med 60 plasser. Møre og Romsdal og Nordland får færrest med ti plasser hver.

– Fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. Digitalisering og en aldrende befolkning gjør at behovet for disse studieplassene er stort, sier Borten Moe.

Fylkeskommunene, som har ansvaret for fagskolene, ble i høst invitert til å søke om midler til nye studieplasser. Da søkte flest om midler til studieplasser innen helse- og oppvekstfag og tekniske fag.

[ Ole Borten Moe besøkte Fagskolen Rogaland: - Får raskere etablert relevante utdanninger og den kompetansen Norge trenger ]

(©NTB)