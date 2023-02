Trues med salgsforbud: Slik svarer Easee

Stavanger-selskapet Easee trues med salgsforbud av elbilladere i Sverige av Elsäkerhetsverket. Easee-laderen tilfredsstiller ikke en rekke EU-krav, mener Elsäkerhetsverket.

Kontrollmyndigheten Elsäkerhetsverket har sendt Easee et brev hvor de påpeker en rekke feil i produktene Easee Home, Easee Charge og Easee Ready

Mest alvorlig er at bruksanvisningen hevder at en jordfeilbryter er innebygget i laderen, noe Elsäkerhetsverket har kommet fram til at det ikke er. Instruksjonene nevner heller ikke at produktet må ha en forankoblet jordfeilbryter når den skal installeres mot fast strømnett.

Svenskene ga Easee frist til å svare mandag 13. februar. Nå kommer også Easee med sin side av saken i en uttalelse som er blant andre sendt til RA.

Easee understreker at det er trygt å lade med Easee, og påpeker at selskapet har over en halv million ladere i Europa som har gjennomført 57,3 millioner ladeøkter. Disse tallene viser at Easee sin teknologi er trygg, skriver selskapet.

[ Derfor ble Stavanger og Sandnes hovedstaden for elbillading ]

[ Easee-Jonas (33): - Vil bli ledende i verden ]

Easee har svart Elsäkerhetsverket og begrunnet hvordan sikkerheten imøtekommes. Ifølge Easee vil kontrollmyndigheten i Sverige bruke et par uker på gjennomgangen av svaret.

«Easee ønsker dialogen med svenske Elsäkerhetsverket velkommen og er positive til deres fokus på sikkerhet innenfor smart elbillading. Nå har selskapet levert inn begrunnelse og dokumentasjon – og er trygge på å oppfylle de gjeldende krav for elbilladere».

Ladeselskapet tror ikke på salgsforbud i nabolandet, som for øvrig også kan bety salgsforbud i Norge fordi Norge og Sverige har de samme sikkerhetskravene.

Den trusselen tar Easee med ro. Selskapet skriver at de er trygge på at den dokumentasjonen de har sendt til Elsikkerhetsverket viser at laderne oppfyller kravene for elbilladere.

«Vi er svært positive til fokus på sikkerhet, og ønsker dialogen med norske myndigheter velkommen. Det er på mange måter en ny teknologi som innføres i samfunnet – i overgangen til elektrisk bilpark og et større fokus på smart strømforbruk i hjemmet. Det er sammen vi skal forme framtidens strømnett og morgendagens forvaltning av elektrisitet – og vi ser fram til å være en aktiv del av dette. Vi kan ikke gjøre dette uten å spille på lag med myndighetene i markedene vi er i».

«Easee har kommet med dokumentasjon og begrunnelser på hvordan krav tilfredsstilles i våre produkter. Vi er takknemlige for muligheten til å vise og tydeliggjøre dette. Sikkerhet, åpenhet og tillit er viktig for oss i Easee, og vi er positive til at Elsäkerhetsverket setter fokus på sikkerhet», heter det i uttalelsen.

Easee forklarer bekymringen rundt jordfeilenvernet på følgende vis:

«Easee har innebygget jordfeilvern. Dette beskytter mot både AC- og DC-feil. Vernet testes automatisk mellom hver ladeøkt og minst en gang i døgnet».

[ – Magefølelsen sier at det blir salgsforbud ]