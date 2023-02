Aker BP har ingen planer for havbunnsmaterialer

– Aker BP er et rendyrket olje- og gasselskap. Vi har ingen planer knyttet til havbunnsmineraler, skriver pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP i en SMS til NRK.

Dermed slutter Aker BP seg til Equinor, som mener det trengs mer kunnskap om miljøkonsekvensene av slik utvinning.

Regjeringen har planer om å åpne for leting etter slike mineraler til våren. Det skal finnes store verdier på norsk sokkel, og disse mineralene kan brukes i produksjonen av elbilbatterier og solcellepaneler.

Til tross for at Aker BP ikke har egne planer for utvinning på havbunnen, skriver Faret at selskapet «vil bidra med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer».

