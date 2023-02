Legger ikke Nato-overvåking til Stavanger

– Dette vil støtte opp under vår innsats for å forebygge og motvirke trusler mot kritisk infrastruktur, inkludert undersjøiske kabler og rørledninger, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse mandag.

Enheten skal holde til på Natos hovedkvarter i Brussel.

Stoltenberg varslet også at Nato vil ta flere initiativ for å trappe opp sikringen av kritisk infrastruktur under toppmøtet i Vilnius i sommer.

Det var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Tysklands statsminister Olaf Scholz som i fjor vinter foreslo å opprette et eget Nato-senter for å beskytte viktig energi-infrastruktur.

Initiativet kom etter eksplosjonene på de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen.

I januar skrev RA at Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordun (Ap) i et brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram ytret ønske om å få et Nato-senter for overvåking av olje- og gassinstallasjoner til Stavanger-regionen:

«Stavanger kommune vil støtte opp om behovet for å etablere et eventuelt senter som kan koordinere og forsterke arbeidet med overvåking og sikkerhet av olje- og gassinstallasjoner», skriver Nordtun i brevet til forsvarsminister Gram. Ordføreren mener at Stavanger-regionen har åpenbare fortrinn og forutsetninger for lokalisering av et slikt Nato-senter:

«Stavanger er Norges energihovedstad. I over 50 år har Stavanger-regionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Regionen har verdensledende kompetanse fra utbygging, drift og produksjon av olje- og gassfelt med tilhørende infrastruktur. De fleste operatørene på norsk sokkel er lokalisert her, og i tillegg har vi leverandørindustrien som vil kunne bidra med relevant kompetanse og teknologi for å kunne utføre overvåking av undersjøisk infrastruktur».

Nå er altså senteret lagt til Brussel. RA har ikke lykkes i å få en kommentar fra Stavanger-ordføreren.

[ Stavanger-ordfører ber om Nato-overvåking ]

(©NTB)