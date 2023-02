Skoleskipet «Gann» i krasj

Det er Sunnørsposten som melder om ulykken i Ålesund lørdag kveld. Skoleskipet MS «Gann» har ligget værfast i sunnmørsbyen siden tirsdag, og sammenstøtet skjedde da det nederlandske lasteskipet MS «Fuldaborg» skulle forhales mellom to kaier.

Ingen kom til skade i sammenstøtet.

– Det er slik vi forstår det minimalt med skade på begge fartøy. «Fuldaborg» hadde los om bord, og det var nok et rent uhell hvor vinden har spilt inn uten at vi kan konkludere, skriver havnekaptein Steve Hansen i en SMS til Sunnmørsposten.

Arrangementskoordinator Åsmund Johansen på «Gann» avdramatiserer det hele og sammenligner uhellet med å dulte borti en annen bil på en parkeringsplass.

– Det var en båt som skulle legge til kai her, og som kom litt for nærme så den dulta borti oss, sier han til Sunnmørsposten. Skroget på skoleskipet har fått en liten flenge 15 meter over vannlinjen, og den må ordnes før retur til Stavanger.

Skoleskipet «Gann» er en landsdekkende maritim friskole med utvidet kristen formålsparagraf. Skipet regnes som et svært viktig tilbud for å gi ungdommer i Rogaland maritim utdannelse.