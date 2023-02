Like før klokken 12.00 meldte Vegtrafikksentralen at E39 Byfjordtunnelen nord for Stavanger er stengt på grunn av semitrailer med stans i veibanen.

Kort tid etter melder politiet at de har sendt en patrulje til stedet for å sjekke tilstanden på vogntoget.

Deretter melder Vegtrafikksentralen at semitrailer kom seg ut for egen maskin, og at tunnelen er åpen for trafikk igjen.