Resultathopp for Aker BP

Omsetningen ble på 3,8 milliarder dollar i fjerde kvartal, opp fra 1,9 milliarder i samme periode året før, skriver E24.

Samtidig ble resultatet før skatt mer enn doblet og endte på 3,5 milliarder, mens det etter skatt altså endte på 2,2 milliarder dollar.

– Fjerde kvartal markerte slutten på nok et bemerkelsesverdig år for Aker BP. Gjennom Lundin-fusjonen er vi doblet i størrelse og vi har skapt en sterkere og mer økonomisk robust plattform for videre vekst, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

