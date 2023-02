UiS: Kan opprette masterstudium i rettsvitskap

Universitetet i Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS kan opprette masterstudium i rettsvitenskap.

Dermed kan UiS nå tilby en fullverdig jussutdanning, sammen med bachelor i rettsvitenskap og master i forretningsjuss.

Nokut sin sakkyndige komité har godkjent søknaden, og mener UiS viser at de oppfyller alle nødvendige krav.

– Dette er fantastiske nyheter, ikke bare for UiS og våre studenter, men også for regionen og landet. Interessen for rettsvitenskap er stor, og vil neppe avta med årene. Vi ser fram til å tilby et spennende studium av høy kvalitet og relevans, sier dekan Ola Kvaløy i en pressemelding.

Saken oppdateres.