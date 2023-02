Rekordhøy ordreinngang for Aker Solutions – solid 2022-resultat

Selskapet opplyser at de hadde den største ordreinngangen noensinne i fjor. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 97,3 milliarder kroner.

– Dette ga rekordhøy ordrereserve, som sikrer et godt aktivitetsnivå og muligheter for å levere sunne marginer i flere år fremover, heter det i børsmeldingen fra selskapet onsdag morgen.

Styret foreslår et utbytte på 1 krone per aksje for 2022.

Driftsresultatet endte på 640 millioner kroner, mer enn en dobling fra året og før. Selskapet sitter igjen med 435 millioner kroner på bunnlinjen. Omsetningen i fjerde kvartal økte til 12,5 milliarder kroner fra 8,7 milliarder kroner et år tidligere.

For 2022 under ett hadde Aker Solutions inntekter på 41,4 milliarder kroner, en vekst på 41 prosent fra året før. Selskapet fikk et resultat før skatt på 1,7 milliarder.

– 2022 var vellykket for Aker Solutions på mange områder. Vi leverte betydelig omsetningsvekst, økt lønnsomhet og har rekordhøy ordreinngang, sier Kjetel Digre, administrerende direktør i Aker Solutions.

Aker Solutions forventer at inntektene vil øke med rundt 15 prosent i 2023 fra 2022.

