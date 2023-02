Mye hets etter artistslipp: – Det renner inn med hatkommentarer

Artisten Ramon, som er kjent for sangene «Ok jeg lover» og «Jeg elsker deg, men», la i forrige uke ut et svar på hatkommentarene han har mottatt etter han ble lansert som én av artistene til årets utgave av den store russefeiringen i Kongeparken utenfor Stavanger.

Ramon skriver blant annet at han har fått en rekke «helt usmakelige kommentarer» i kommentarfelt og i innboksen. Disse skal ha inneholdt hatefulle ytringer om legningen hans, utseende hans og hvor mye de som hetser ikke ønsker at han skal komme å spille.

Artisten skriver på Instagram at han har gledet seg til å opptre på landstreffet, men at han nå ikke er like sikker:

– Jeg hadde gledet meg til å spille på Landstreff Stavanger i år, for det var så gøy i fjor. Jeg husker jeg gruet meg for jeg hadde blitt fortalt at russen kan være et vanskelig publikum. Men varmen som jeg kjente i amfiet var helt magisk.

Videre skriver han også:

– Dessverre etter å ha sett kommentarfeltet på årets lansering så har jeg enda større grunn til å til å grue meg i år. Jeg blir sint og veldig lei meg. Helt usmakelige kommentarer på både min og andre artisters innlegg.

[ Hackere spredte overgrepsmateriale via Gunnars Facebook-konto ]

Artisten Ramon la ut dette innlegget på sin Instagram profil etter hatet han mottok i forbindelse med artistslippet forrige uke. (Skjermdump Instagram)

Arrangøren: Reagerer sterkt

Asmund Lund, presseansvarlig for russens landstreff i Kongeparken, reagerer sterkt på hatet artistene har mottatt.

– Folk som ikke oppfører seg og skriver meldinger som er diskriminerende og sjikanerende, blir blokkert og slettet. Vi gjør det som skal til for at slike ytringer ikke skal få grobunn, sier Lund til RA.

Det er ikke bare Ramon som har mottatt hatkommentarer etter artistslippet. Selv om landstreffet selv tar grep og sletter de verste kommentarene, er det fortsatt stygge kommentarer ute.

[ Utlyser tilskudd til gatekunstfestival ]

Beathoven hetses også

På Tiktok-videoen der landstreffet annonserer at «Beathoven» skal opptre på festivalen, er det kommentarer som: «Ingen hører på Beathoven/ first price ballin i 2023», og «Stay keeg er så dødt». «Stay keeg» er en av gruppens største hits. Flere lignende kommentarer er publisert under innleggene til landstreff Stavanger den siste uken.

Etter at Ramon publiserte sin Instagram historie, la landstreffet selv ut en post der de tar avstand fra de hatefulle ytringene.

– Vi valgte å gjøre dette da vi både er enige med Ramon sitt innlegg og at det var på sin plass å si ifra. Vi opplever at avgangselevene for 2023 har tatt mange initiativ for å være mer inkluderende og respektfulle overfor hverandre. Så er det et lite mindretall som tydeligvis ikke har fått med seg hva som er greit å ytre – verken på nett eller noe annet sted. Det skulle bare mangle at vi tok et standpunkt. Fokuset skal og burde være å ha en fantastisk feiring med magiske øyeblikk for absolutt alle, sier Lund.

Landstreff Stavanger skriver blant annet at diskriminering, sjikanerende meldinger og kommentarer ikke hører hjemme – verken på nett, på LS eller noen andre steder.

Landstreffet Stavanger publiserte selv dette innlegget på Instagram. (Skjermdump In)

Etter landstreffet publiserte dette innlegget, har de fått mange tilbakemeldinger:

– Vi har fått enormt mange positive tilbakemeldinger etter vi adresserte dette. Det underbygger bare hvor uakseptabelt hets, diskriminering og sjikanerende ytringer er for både våre gjester, og samfunnet generelt, sier Lund.

[ Sjekk hvem som kommer til Utopia 2023 ]

[ Rap-kollektivet blir også å se på festivalen ]