Karmøy-mann dømt for Snapchat-utpressing – fikk utbetalt 364.000 kroner

Da saken gikk i Haugaland og Sunnhordland tingrett i januar, erkjente mannen i 20-årene fra Karmøy de fleste forholdene.

«Han erkjente at han planla dette, opprettet falske jenteprofiler på Snapchat og begynte å følge gutter/menn i alderen 20–60 år. Mange la jenteprofilen hans til, hvorpå han spurte mennene via denne profilen om de ville kjøpe nakenbilder for 500–800 kroner av «henne».», står det i dommen.

Hvis mennene betalte fant mannen i 20-årene bilder av tilfeldige jenter på internett som han sendte, før han skrev i chatten at jenta bare var 15 år.

«Han kopierte chatten og presset dem så for penger. Om de ikke ville betale truet han med å avsløre dette i sosiale medier, for venner/arbeidsgiver, varsle Mannegruppa Ottar osv.». står det i dommen.

I retten sa han at han opplevde pengene som «lettjente». Han fikk i alt 22 menn til å betale til sammen 364.000 kroner.

Retten mener også at han er skyldig i fire forsøk på utpressing, der mennene ikke betalte. I tillegg ble mannen dømt for tre voldsepisoder. Den samlede straffen ble på to år og fire måneders fengsel, tilbakebetaling av beløpene han svindlet mennene for, samt 25.000 kroner i oppreisning til det ene voldsofferet.