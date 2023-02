Ukrainske forfattere: - Vi må snakke med barna om krig

Tirsdag formiddag besøker ukrainske Andriy Lesiv og Romana Romanyshyn den nordiske barnebokkonferansen som arrangeres på Sølvberget.

Forfatterparet har skrevet bildeboken «Krigen som endret Rondo». Boken er for barn, og var i utgangspunktet skrevet etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

I 2022 fikk boken en ny mening da Russland angrep Ukraina. Den skal gjøre det lettere å snakke med barna om krig gjennom illustrasjoner, karakterer og enkelt språk.

Barna skjønner at noe foregår

Forfatterparet har det siste året merket seg at flere synes det er vanskelig å snakke med barna sine om krig. Boken «Krigen som endret Rondo» skulle bli en bru som gjør det lettere å snakke om det seriøse og vanskelige med barna sine.

Boken til de ukrainske forfatterne ukrainske Andriy Lesiv og Romana Romanyshyn er oversatt til en rekke språk. Her i samtale med Johanna Lundin på scenen på Sølvberget. (Karoline Mosland)

– Barn skjønner at noe foregår, men vi må starte samtalen med dem. Boken blir et startpunkt for denne samtalen. Den forteller om hva som har blitt forandret, små barn kan bli forklart hvorfor de er foreldreløse eller skilt fra foreldrene sine, den er også nyttig for å forklare barna hvorfor de bruker så mye tid i tilfluktsrom eller på flukt, sier Romanyshyn.

Boken er publisert på nett, men det siste året har det blitt en stor etterspørsel etter en papirutgave. Foreldre mente det kunne roe ned barna og ha den i papir, spesielt når de må bruke mye tid i tilfluktsrom.

– Boken skal være et symbol på håp. Hovedideen er at du må beholde lyset inne i deg. Nå blir ukrainske folk bombet, torturert og lagt i massegraver. Vi må ta vare på lyset vi har inni oss, sier Romanyshyn.

Bok for alle

Barn som flykter fra Ukraina til naboland, som Polen, Slovakia og Romania, får boken på ukrainsk i en skolesekk når de kommer over grensen. Men boken er ikke bare skrevet til ukrainske barn. Lesiv og Romanyshyn har skrevet den for å nå ut til alle barn uansett om de har opplevd krig eller ikke. For at alle barn skal lære å forstå hvordan krig fungerer og sette seg inn i historien, har de gjort flere tiltak.

– Vi bruker noen sider på å beskrive karakterene, for at barna skulle bli kjent med dem og se på dem som venner. Bildene er først hyggelige og med fine farger, men de forandrer seg brått og sidene går fra lyse pastellfarger til mørke farger. Med dette prøver vi å vise hvordan krig forandrer landet. Videre blir lesingen ukomfortabel når teksten blir sidelengs. Den ukomfortable følelsen leseren føler, er en måte å få leseren til å sette seg inn i hvordan vi hadde det da krigen brøt løs, sier Romanyshyn.

«Rondo» er den fiksjonelle byen i boken. Paret liker å jobbe med symboler.

– Vi ville ikke at denne boken bare skulle handle om krigen i Ukraina, fordi krig skjer i så mange andre land. Det er et universelt problem, symboler er et universelt språk.

Karakterene i boken er laget av skjørt materiale, for å illustrere hvor sårbare man føler seg i en krig. De tre hovedkarakterene Danko, Zirka og Fabian er laget av glass, papir og ballonger.

Fortellingen legger ikke skjul på at krig etterlater sår og skader. På slutten av boken vises Rondo etter krigen, mange av husene er ødelagt, krigen har forandret livet og byen, men karakterene fortsetter å leve, de smiler og blomstene kommer tilbake.

Fått stor oppmerksomhet

Boken har ikke bare blitt oversatt til en rekke språk, den har også blitt til en film og tre teaterstykker.

Etter seminaret selges boken på Sølvberget. Inntektene fra salget går til flyktninghjelpens arbeid i Ukraina og for ukrainske flyktninger. Det var lang kø for å få tak i boken etter foredraget og flere fikk den signert av forfatterne selv.

Boken har fått mye oppmerksomhet, flere ville ha den signert av forfatterparet. (Karoline Mosland)

