Lokal influenser: Dette kan du gjøre med plantene dine allerede nå

I 2020 opprettet Sindre Svines Instagram-kontoen «Plantegutt». Der deler han tips og triks om plantestell. Nå har han nesten 35.000 følgere og i januar var han en av finalistene til VIXEN Awards 2022-prisen Årets influenser i kategorien Interiør, bolig og uterom.

– Det er veldig stas. Det er en stor anerkjennelse å bli stemt fram som finalist. Å få den anerkjennelsen, selv om jeg ikke har mest følgere, er kjempegodt og veldig gøy.

Han forteller at følgerskaren «eksploderte» da han begynte å dele tips om lettstelte inneplanter.

– Jeg elsker lettstelte planter. Favorittplanten min er Gullranke. Bare du vanner den litt av og til, går det fint. Monstera, Coleus, Smaragdpalme og Svigermorstunge er også veldig enkle. De kan du nesten bare drepe hvis du gir dem for mye vann.

Sorg

– Hva gjorde at du begynte med planter?

– Da jeg hadde bursdag i 2019 var mamma på besøk hos meg i Porsgrunn, hvor jeg bodde før jeg flyttet til Oslo. Hun syntes det var kjedelig i leiligheten min og kjøpte to planter til meg. En av dem var en Alocasia Zebrina.

Denne planten skulle få en ekstra sterk betydning for Svines.

– Den er «drama» og er vanskelig å ha med å gjøre, men jeg fikk det veldig bra til og den trivdes. Senere den våren døde mamma. Det siste jeg har fra henne, det siste vi gjorde sammen, er disse plantene. Jeg ønsket å sørge for at den planten hadde det skikkelig bra, sørge for at den vokste.

Svines gjorde alt for plantene.

– Jeg kjøpte bøker og leste meg opp. Alocasia Zebrinaen er den fineste og største planten jeg har og noen gang har hatt. Jeg likte veldig godt å ha noe å stelle med hjemme. Da skaffet jeg meg flere planter. Det er litt sånn som med Smash, du tar ikke bare én – du tømmer jo hele posen. Og det er meg på gartneri.

Dette kan du gjøre nå

Med inneplanter er det flere ting som kan gjøres i februar.

– Nå begynner sesongen hvor man for alvor kan potte om. Hver dag blir lysere og plantene våkner. Når det blir mer lys, trenger ikke plantene å stå like nærme lyset som de trenger gjennom vinteren, og kan gjerne flyttes lenger inn i rommet. Når dagene blir lengre og lyset sterkere, drikker de mer, og man må gradvis endre rutinene for vanning.

Det er ikke bare grønne inneplanter Svines interesserer seg for. Han dyrker grønnsaker på balkongen og i en plantekasse nede i bakgården.

– På balkongen i fjor dyrket jeg tomat, aubergine, sukkererter, chili, plukksalat, rucola, spinat. I kassen hadde jeg mye potet og reddiker. Når det er frostfritt, er det masse man kan begynne med allerede. Man kan få til veldig mye på lite plass. Og det er enkelt! Jeg lover deg at det smaker så mye bedre med ting du har dyrket selv. Det er en sinnssyk mestringsfølelse å gå ut og hente salat eller tomat fra balkongen og lage mat av det. Det er en helt fantastisk følelse å dyrke sin egen mat.

Våren er på vei, og Svines understreker at man verken trenger mye plass eller masse utstyr for å dyrke egne grønnsaker.

– Gulrøtter kan du dyrke i en melkekartong. Det eneste du trenger er jord og frø. Det er bare til å sette i gang. Begynn med enkle ting som tomat, poteter, spinat. Det er ikke vanskelig. En vinduskarm funker godt for tomater.

Hva kan folk gjøre allerede nå hvis de ønsker å plante i hagen?

– Nå er jeg mest opptatt av å dyrke og så det som skal ut når våren kommer. Siden det skal gjøres innendørs, kan det gjøres nå. Jeg har blant annet sådd chili og tomater som skal bli klare til jeg kan sette dem ut når temperaturen øker. Jo lysere det blir, jo mer vokser plantene.

Tips plantestell på senvinteren

1. Potte om (se video under).

2. Gradvis begynne å vanne mer.

3. Øke tilførselen av næring/gjødsel en gang hver andre måned om vinteren. Hver tredje uke om våren, og så gasse på når solen kommer.

4. Så og dyrk grønnsaker og blomster inne. Sett dem ut når det blir varmere.





