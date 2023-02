Jahr om Tengs-dommen: – En riktig og solid dom

Journalist Bjørn Olav Jahr som skrev boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?», uttalte før dommen at han ville bli overrasket dersom den tiltalte 52-åringen ble frifunnet.

Mandag, like etter klokken 10.00, ble tiltalte dømt til 17 års fengsel.

Jahr synes dommer er riktig.

– Ja, jeg synes dommen virker riktig og solid. Den redegjør godt rundt DNA-funnet. Alt tilsier at DNA ble avsatt under drapshandlingen, sier Jahr til RA.

– Den eneste måten en slik type sak kunne bli løst var et teknisk funn. Da dommeren sa at dommen var enstemmig, var jeg ikke i tvil om at han ble dømt, fortsetter Jahr.

– En mann har blitt feilaktig dømt for drapet tidligere. Hvor viktig er det for retten å dømme rett mann nå?

– Å dømme rett mann i en drapssak er viktig uansett, uavhengig av denne saken, svarer Jahr.

Mandag ettermiddag var fortsatt ikke dommen ferdig opplest. Mannen forsvarere har uansett varslet at saken ankes dersom 52-åringen ble funnet skyldig.

Like etter domsavsigelsen, falt 52-åringen om i retten. (t.h) tiltaltes forsvarere, advokatene Stian Bråstein og Stian Kristensen da rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse leser opp dommen mot mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. (Beate Oma Dahle/NTB)

Kollapset da han fikk dommen

Den tiltalte mannen (52) kollapset på plassen sin da han hørte retten dømme ham til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995.

Rettssalen ble tømt i all hast etter at han falt av stolen og ble liggende på gulvet.

Dommen falt i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag formiddag klokken 10.00, og er i samsvar med påstanden til aktor.

I tillegg må mannen betale 600.000 kroner til hver av foreldrene i oppreisningserstatning.

To minutter etter at han hadde fått forkynt dommen, falt den tiltalte 52-åringen om i retten og ble liggende mens dommer Arne Vikse beordret alle om å forlate salen.

En times tid senere fortsatte domsopplesningen – da uten 52-åringens deltakelse.

– Etter forholdene går det helt ok med ham, men han er utslitt og kommer ikke til å være til stede i retten mer i dag. I stedet vil han få forkynt dommen i fengselet i morgen, sa forsvareren, advokat Stian Kristensen.

Felt av DNA

Det har nå gått nesten 28 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 ble misbrukt og drept, bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt noen kilometer utenfor Kopervik sentrum på Karmøy.

1. september i 2021 ble den nå 52 år gamle tiltalte mannen pågrepet for drapet etter at politiet hadde funnet DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksen til Tengs.

Etter at det er blitt gjennomført nye og ekstremt grundige analyser av DNA-funnet, konkluderer retten med at genmaterialet stammer fra tiltalte.

– Retten finner at resultatet av DNA-analysene med sikkerhet samsvarer med funnene i referanseprøven som kommer fra tiltalte, konkluderte tingrettsdommer Arne Vikse da han hadde gjennomgått DNA-undersøkelsene i Tengs-saken.

Mannen nektet straffskyld da saken gikk i tingretten fra 7. november til 21. desember i fjor, og forsvarerne sa under rettssaken at arvestoffet kan ha kommet på strømpebuksen på andre måter enn ved at han begikk drapshandlingen.

Retten har så langt ikke drøftet mulighetene for kontaminasjon eller oversmitte.

Foreldrene gruer seg

Det er ventet at dommen vil bli anket. Ankesaken er allerede berammet i Gulating lagmannsrett 4. september.

Foreldrene til Birgitte Tengs følger domsavsigelsen via link hjemmefra. De har forskjellige oppfatninger om hvem som sto bak handlingene mot datteren deres for 28 år siden, ifølge bistandsadvokat John Christian Elden.

– På bakgrunn av bevisførselen er de ikke overbevist om at de får et endelig svar her i dag. De er håpefulle på at det kommer en avgjørelse, og at det kommer et svar, de har bare ikke den store troen, sier han.

Foreldrene har allerede begynt å grue seg til 4. september, sier medbistandsadvokat Erik Lea til NTB.

– De får en dom, men uavhengig av dommens innhold, får de ikke noe svar på det som skjedde de siste timene forut for at hun ble drept. Det svaret gir nok neppe tingretten i dag. Det er det svaret som betyr alt, slik at de skal kunne være sikre i sin sak, sier Lea.

FAKTA:

1. september 2021 pågrep politiet mannen (52) som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

Han nekter straffskyld etter tiltalen.

Mannen, som er fra Karmøy, var tidligere blant dem som ble avhørt i drapsetterforskningen, men som politiet ikke fulgte videre opp etter at fetteren til Tengs var pågrepet og siktet.

Nye analyser av DNA-spor på drapsofferets strømpebukse har avdekket en arvelig kjønnsmarkør, det såkalte Y-kromosomet som går omtrent uendret i arv fra far til sønn, som påtalemyndigheten mener stammer fra den tiltalte. Det er videre påvist en mutasjon på dette genet, som trolig bare den tiltalte kan ha.

Videre har etterforskningen avdekket at 52-åringen befant seg i området den aktuelle kvelden, og at han er uten alibi i hele tidsrommet.

52-åringen er i flere sammenhenger nevnt som en såkalt moduskandidat og er straffedømt en rekke ganger tidligere, både før og etter drapet i 1995. Flere ganger er han dømt for å ha stjålet kvinneklær eller -sko. Han er også domfelt for vold og mildere seksuallovbrudd.

Han var også siktet for drapet på Tina Jørgensen, men 31. oktober sa etterforskerne at denne saken ville bli henlagt.

Den tiltalte forsvares av stavangeradvokatene Stian Jørgensen og Stian Bråstein.

Påtalemyndigheten la 20. desember i fjor ned påstand om 17 års fengsel for mannen under rettssaken i Haugesund tingrett.

---