Har endelig fått en gate oppkalt etter seg

RA har tidligere skrevet om at Gunnar Berge, tidligere finansminister, kommunalminister, Ap-nestleder og bystyrepolitiker, har kjempet for å få en gate oppkalt etter Trond Hegna i mange år.

Nå har Trond Hegna, tidligere motstandsmann, 1ste Mai-redaktør og stortingsrepresentant, fått seg sin egen gate på Våland i Stavanger.

– Det har tatt lang tid, men desto gledeligere er det når det skjer. Han har i aller høyeste grad fortjent det, sier Berge til RA.

[ Tante Adas plass avduket: - Dette ville hun synes var stas ]

Motstandsmann

For mange er Hegna kanskje aller mest kjent som redaktør i 1ste Mai, nå Rogalands Avis, og for å ha skrevet lederen «Ingen nordmann til salgs» i september 1940. Publiseringen av lederen førte til at Hegna ble fengslet i tre år og at avisen ble stoppet.

Berge mener det er mange gode grunner for at Hegna fortjener å minnes med en gate oppkalt etter seg i Stavanger.

– Først og fremst for hans innsats under krigen. Han skrev den berømte lederartikkelen som satte en standard på mange måter. Den ga retning og veiledning for hvordan man skulle stille opp mot okkupasjonsmakten, sier Berge.

Han forteller videre at det krevde enormt mot å skrive lederen, som illustreres med at avisen ble stoppet og avisene som hadde lederartikkelen ble inndradd.

– Den ble jo et samleobjekt i Stavanger, påpeker han.

Berge forteller videre at Hegna gjenopptok sin rolle som redaktør i Rogalands Avis etter krigen, og at han i 1949 ble sendt av Rogalands befolkning til Stortinget, hvor han satt til 1965.

– Han var en av de virkelig markerte profilene på Stortinget, sier Berge.

[ Dømt for drapet på Birgitte Tengs – kollapset i retten da han fikk dommen ]

Minne

– Hvorfor mener du det er viktig å kalle opp gater etter personer som Trond Hegna? Hva betyr det?

– Det bidrar til å ikke glemme den striden de sto i. I dette tilfellet var det med livet som innsats. Men det kan jo være ulik begrunnelse. Jeg vil betrakte Hegna på lik linje med Sven Oftedal og hans innsats under krigen, sier Berge.

Dag Mossige, leder for Stavanger Arbeiderpartis kommunestyregruppe, har tidligere sagt til RA at hele partiet har presset på for å gi Hegna en egen gate, men at det er Berge som har stått i spissen.





Gunnar Berge Gunnar Berge, tidligere leder i finanskomiteen, Ap-nestleder og bystyrepolitiker, har kjempet i mange år for at Trond Hegna skal få en gate oppkalt etter seg. (Tone Helene Oskarsen)