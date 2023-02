Dommen i Tengs-saken blir anket

52-åringen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, anker dommen etter at tingretten mandag dømte ham for drapet. Det bekrefter hans forsvarere.

– Dommen er forkynt for ham og han har erklært anke, opplyser forsvarer Stian Kristensen til NTB.

Tiltalte ble i september 2021 pågrepet for drapet på Birgitte Tengs etter at politiet fant DNA-et hans på strømpebuksen Tengs hadde på seg da hun ble drept. 52-åringen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og forsvarerne hans har vært klare på at dommen ville bli anket dersom mannen ble dømt.

Ankesaken er allerede berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett.

