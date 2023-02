Falt om da han fikk dommen: – Det går ok med ham

– Han fikk mest sannsynlig et blodtrykksfall på grunn av spenning knyttet til denne dagen, så da besvimte han. Kroppen koblet ut, sier forsvarer Stian Kristensen til pressen.

Den tiltalte mannen falt om kort tid etter at dommer Arne Vikse like over klokken 10 hadde forkynt at han er dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Etter forholdene går det helt ok med ham, men han er utslitt og kommer ikke til å være til stede i retten mer i dag. I stedet vil han få forkynt dommen i fengselet i morgen, sier Kristensen.

En ambulanse ankom retten etter at Vassbakk falt om, men Kristensen sier til NTB at hans klient ikke har blitt tatt med av denne, og at han foreløpig sitter på bakrommet i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Opplesningen av dommen fortsatte klokken 11.05.

– Vil han sitte på bakrommet og høre på?

– Det kommer litt an på. Vi får se hva de neste timene bringer.

– Hva tenker han om domsslutningen?

– Han er naturlig nok veldig, veldig skuffet over dommen. Det var ikke dette han hadde håpet på og tenkt. Men vi har ikke fått snakket noe mer om dette, så vi får gi dette litt tid.

