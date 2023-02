Dømt 52-åring kommer til å anke

Den 52 år gamle mannen som mandag ble dømt for drapet på Birgitte Tengs kommer til å anke dommen, men først må den forkynnes for ham i fengselet, ifølge hans forsvarer Stian Kristensen.

Mannen som har stått tiltalt for drapet i 1995 falt sammen under opplesningen av dommen på mandag og måtte fraktes vekk. Tirsdag blir dommen formelt forkynt for ham i fengselet.

– Dommen må formelt bli forkynt for ham først. Det ble ikke helt som vi hadde planlagt i dag, for det ble for tøft for ham. Nå kommer han til å få den forkynt enten i morgen eller onsdag, så har han 14 dager på seg til å anke, sier forsvarer Stian Kristensen til NTB.

– Jeg tror det er fornuftig at han får bruke tid til å lese dommen selv, så må vi gjøre det samme. Han har vært helt tydelig på at det eneste utfallet han kan leve med er å bli frifunnet, sier forsvareren.

Påtalemyndigheten på sin side sier de er fornøyd med at tingretten delte deres syn på bevisene i Teng-saken.

– Påtalemyndigheten har en høy terskel for å ta ut tiltale og ut ifra det vi har hørt i retten i dag, så har retten delt våre vurderinger. Og det er vi fornøyd med, sier statsadvokat Thale Thomseth.

Hun sier de skal sette seg inn i dommen, men sier at det ikke er naturlig at det blir noen anke fra deres side. Hun sier det ikke er unaturlig at tiltalte vil anke dommen.

[ Retten er sikker på DNA-funn ]