Dommen faller etter drapet på Birgitte Tengs

Etter opplesing av selve domsslutningen, altså om 52-åringen kjennes skyldig eller om han frifinnes, og eventuelt hvilken straff han dømmes til, vil selve dommen bli lest opp.

Dommer Arne Vikse har på forhånd varslet at omtrent to tredeler av dommen vil bli lest opp i retten, mens resten vil bli gjengitt som en oppsummering.

Ifølge Domstoladministrasjonen er det ventet at domsavsigelsen vil vare minst fire timer.

Foreldrene holder seg hjemme

– Han er veldig, veldig spent. Det skal bli veldig godt for ham å få dette avklart nå, uttalte advokat Stian Kristensen til TV 2 søndag.

Foreldrene til Birgitte Tengs har fulgt hele rettssaken i Haugesund. De har enten vært inne i rettssal 14 i tinghuset hvor hovedforhandlingen skjedde, eller i et annet rom i tinghuset hvor de kunne følge med på det som skjedde fra en overføring av lyd og bilde fra rettssalen.

Når dommen faller mandag, velger imidlertid de to å holde seg hjemme på Karmøy.

– De ønsker ikke det presset, så i likhet med 1997 blir de hjemme under domsavsigelsen og får med seg derfra hvordan dommerne vurdere det samme bevisbildet som de har fulgt, sier bistandsadvokat John Christian Elden til NTB.

Varslet anke

Den tiltalte 52-åringen har helt fra han ble pågrepet høsten 2021, og gjennom hele rettssaken i Haugesund, nektet straffskyld etter tiltalen om drap. Han har vært klar på at en fellende dom vil bli anket.

På den andre siden vil statsadvokat Nina Grande neppe akseptere en frifinnelse i en straffesak hvor påtalemyndigheten mener de har snudd hver stein i jakten på frifinnende bevis mot 52-åringen.

Ankesaken er allerede berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett.

Fant DNA

Den tiltalte 52-åringen ble pågrepet etter at Kripos i 2016 i tok opp etterforskningen av det uløste drapet på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I en prøve som ble sikret fra et utklipp fra Birgittes strømpebukse over 20 år tidligere, oppdaget DNA-eksperter i Østerrike i 2019 et mannlig Y-kromosom sammen med drapsofferets eget DNA. I en referanseprøve i det gamle etterforskningsmaterialet dukket den nå tiltaltes identitet opp.

Statsadvokat Nina Grande sa at påtalemyndigheten har forsøkt å finne bevis som kan utelukke 52-åringen som den antatte gjerningsmannen, men uten å finne noe. Forsvarerne til den tiltalte, advokatene Stian Kristensen og Stian Bråstein, har med styrke anført at DNA-funnet ikke er handlingsrelevant. De mener det ikke kan settes en sammenheng mellom funnet og drapet på den 17 år gamle jenta.

Statsadvokaten har på sin side trukket fram en rekke hendelser og dommer mot den tiltalte hun mener gjør ham til en klar moduskandidat, en som godt passer inn som en mulig gjerningsmann. Sammenholdt med DNA-funnet, mener påtalemyndigheten det ikke er tvil om at 52-åringen er gjerningsmannen.

Fakta om den tiltalte i saken:

* 1. september 2021 pågrep politiet mannen (52) som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

* Han nekter straffskyld etter tiltalen.

* Mannen, som er fra Karmøy, var tidligere blant dem som ble avhørt i drapsetterforskningen, men som politiet ikke fulgte videre opp etter at fetteren til Tengs var pågrepet og siktet.

* Nye analyser av DNA-spor på drapsofferets strømpebukse har avdekket en arvelig kjønnsmarkør, det såkalte Y-kromosomet som går omtrent uendret i arv fra far til sønn, som påtalemyndigheten mener stammer fra den tiltalte. Det er videre påvist en mutasjon på dette genet, som trolig bare den tiltalte kan ha.

* Videre har etterforskningen avdekket at 52-åringen befant seg i området den aktuelle kvelden, og at han er uten alibi i hele tidsrommet.

* 52-åringen er i flere sammenhenger nevnt som en såkalt moduskandidat og er straffedømt en rekke ganger tidligere, både før og etter drapet i 1995. Flere ganger er han dømt for å ha stjålet kvinneklær eller -sko. Han er også domfelt for vold og mildere seksuallovbrudd.

* Han var også siktet for drapet på Tina Jørgensen, men 31. oktober sa etterforskerne at denne saken ville bli henlagt.

* Den tiltalte forsvares av stavangeradvokatene Stian Jørgensen og Stian Bråstein.

* Påtalemyndigheten la 20. desember i fjor ned påstand om 17 års fengsel for mannen under rettssaken i Haugesund tingrett.

Fetteren frikjent

Etter at Birgitte Tengs sin fetter i 1998 ble frikjent i lagmannsretten for drapet på kusinen, har saken stått uoppklart. Likevel mente mange at fetteren likevel måtte stå bak drapet.

Til tross for frifinnelse i straffesaken, dømte Gulating lagmannsrett den unge mannen til å betale erstatning til sin tante og onkel, som den sannsynlige drapsmann. Denne dommen har i alle år etterpå hengt over saken og ble først opphevet et par dager før hovedforhandlingen mot den nye tiltalte startet i tingretten.

Boken om drapet

Som en sentral del av bakteppet for hele saken er boken «Hvem drepte Birgitte Tengs» som journalist Bjørn Olav Jahr ga ut i 2015. Der pekte han på mannen som nå er tiltalt for drapet som en mulig gjerningsmann.

Han refererte også til et notat skrevet av tidligere politisekretær Grete Strømme.

Året etter drapet på Birgitte Tengs skrev Strømme en 22 sider lang rapport der hun redegjorde for elleve seksuelt motiverte forbrytelser mannen var dømt. Forbrytelsenes karakter gjorde ham ekstra interessant i etterforskningen, mente Strømme. Hun hørte aldri noe fra sine overordnede på politistasjonen i Haugesund.

Både Strømme og Jahr har fulgt rettssaken i Haugesund.

(©NTB)