Offshore helikopter: Mekling og fare for streik fra midnatt

– Bristow har latt redningsmennene blitt hengende etter lønnsmessig. Nå krever vi en revidert lønnstabell som rydder opp i ulikhetene. I praksis betyr det at vi på sikt må komme opp på et lønnsnivå, lik andre redningsmenn som utfører SAR-tjeneste i oljesektoren, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat.

Meklingen omfatter få personer, men gjelder ansatte med spesial kompetanse og et særlig stort ansvar om uhellet er ute, ifølge han.

– Sammen med selskapet ønsker vi at det er de beste som blir ansatt. Skal vi lykkes, kan ikke topplønnen for redningsmenn i Bristow være lik begynnerlønn i andre konkurrerende selskaper. Kravet som fremmes, er allikevel nøkternt, og vi forventer at arbeidsgiver kommer oss i møte uten at vi må gå til konflikt, sier Larsen.

Fristen for partene til å bli enige i meklingen utløper ved midnatt natt til lørdag.

(©NTB)