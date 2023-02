Dommen klar i Tengs-saken

Uansett utfall av Tengs-rettssaken er en ting sikkert: Den vil bli anket til lagmannsretten. Dersom 52-åringen blir kjent skyldig og dømt, vil han be lagmannsretten om en vurdering av påtalemyndighetens sak. På den andre siden vil statsadvokat Nina Grande neppe akseptere en frifinnelse i en straffesak hvor påtalemyndigheten mener de har snudd hver stein i jakten på frifinnende bevis mot 52-åringen.

Påtalemyndigheten vil ikke kommentere saken før domsavsigelsen mandag klokka 10, opplyser Rogaland statsadvokatembeter. Haugaland og Sunnhordland tingrett har opplyst at ikke hele dommen vil bli lest opp i retten, bare en oppsummering på om lag tre timers varighet.

Frykter svaret

Foreldrene til Brigitte Tengs fulgte hele rettssaken i november og desember. Etter tre fulle rettsbehandlinger, først to mot fetteren for over 20 år siden, og nå mot den tiltalte 52-åringen, har de to fremdeles ikke fått noen klar fasit for hvem som drepte det eneste barnet de to hadde.

– Foreldrene håper på en avklaring fra retten, men frykter de uansett ikke får noe endelig svar, og at det blir en ankerunde, sier bistandsadvokat John Christian Elden til NTB.

Ankesaken er allerede berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett. Rettsoppgjøret etter drapet på Birgitte Tengs vil derfor tidligst kunne se sin avslutning oppunder jul.

Bistandsadvokaten tror det er liten sjanse for at saken vil gå helt til Høyesterett.

– Det er en ren bevisvurderingssak, så det er lite trolig at Høyesterett får mye å gjøre her med mindre saksbehandlingen i lagmannsretten skulle svikte, sier Elden.

Nekter for alt

– Jeg skammer meg over mye av det jeg har gjort. Men jeg har ikke drept noen, sa den tiltalte 52-åringen til retten da han fikk komme med en siste kommentar før saken ble tatt opp til doms 21. desember.

Et eneste funn av den tiltaltes kjønnsmarkør, et Y-kromosom, knytter den tiltalte til Birgitte Tengs. DNA-sporet stammer fra en liten utklippet bit av Birgitte Tengs' strømpebukse, som det ble funnet blod på i 1996. I 2017 ble et ekstrakt fra utklippet analysert på nytt, og først da ble 52-åringens Y-kromosom oppdaget sammen med drapsofferets eget DNA.

Det var nye analysemetoder benyttet ved det rettsmedisinske instituttet i Innsbruck i Østerrike at DNA-profilen til den tiltalte ble oppdaget etter mer enn 20 år. Teknologien som påviste sporet, eksisterte ikke på tiden for drapet.

– Én mulighet er nok for å utelukke ham. Men det har vi altså ikke funnet, sa Grande da saken ble tatt opp til doms.

Ble klar tidligere

Forsvarerne framholdt i retten at arvestoffet kan ha kommet på strømpebuksa på andre måter enn ved at han begikk drapshandlingen – for eksempel gjennom politiets håndtering av bevisene eller ved oversmitte.

Dom i saken var først varslet 24. februar, men ble framskyndet. Den tiltalte 52-åringen reagerte positivt på at dagen for domsavsigelse ble framskyndet med tre uker, ifølge forsvarer Stian Kristensen.

Da vil det ha gått nesten 28 år siden 17 år gamle Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995 brutalt ble misbrukt og drept, bare noen få hundre meter fra hjemmet sitt noen kilometer utenfor Kopervik på Karmøy.

















