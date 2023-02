Boligprisene: Forventer at Stavanger blir det sterkeste markedet i landet

Boligprisene i Stavanger-regionen steg med 5,1 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent. Det viser ferske månedstall fra Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,2 prosent), Bergen (-0,6 prosent) og Trondheim (-1,3 prosent).

De siste tolv månedene har boligprisene i Stavanger steget med 3,6 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (-0,1 prosent), Trondheim (-1,4 prosent), og Bergen (-1,8 prosent).

I januar ble det solgt 351 boliger i Stavanger-regionen. Det er 11,1 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2022.

Samtidig ble det lagt ut 335 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 9,8 prosent flere sammenlignet med samme måned i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 50 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 52 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3,7 millioner kroner.

Tror på mest oppgang i Stavanger

Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, Laila Neverdahl, tror boligmarkedet i Stavanger vil skille seg ut i 2023.

– Markedet i Stavanger fungerer bra, og vi forventer at dette blir det sterkeste markedet i Norge i 2023. Januar var bedre enn i fjor, med en vekst i omsetning på litt over 9 prosent. Så merker vi en liten vekst i salget av nye boliger på Nord-Jæren, sier hun til RA.

Dette er en endring fra siste kvartal i fjor, og forhåpentligvis et første tegn på at det kan bli lønnsomt for boligprodusentene å lansere nye prosjekter framover, mener Neverdahl.

– Overraskende god aktivitet

Banksjef i Nordea Stavanger, Sveinung Hetland, tror rentetoppen påvirker markedet.

– Året har startet med overraskende god aktivitet i boligmarkedet i Stavanger. Dette er nok i stor grad drevet av at rentetoppen nærmer seg, og at mange ser gode muligheter etter høstens prisfall, sier han til RA.

– Vi opplever svært stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis og vi ser at flere kunder nå gjennomfører kjøp, etter å ha hatt planer om kjøp i lengre tid uten å nå opp i budrunder, forteller banksjefen.

Hetland mener endringen av utlånsforskriften har også gjort det enklere å investere i sekundærbolig, og at banken opplever økt pågang for finansiering av boligkjøp for utleie.

Hetland tror likevel på en svak nedgang utover våren.

– Våre økonomer tror at noe høyere rente framover og økte levekostnader likevel kan føre til en svak nedgang, sier han.

Resten av landet

Nasjonalt steg boligprisene steg med 3 prosent i januar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

– Boligprisene steg i januar som normalt for måneden, også kjent som januareffekten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

– I fjor var januareffekten spesielt sterk på grunn av «avhendingsloveffekten». Mange ønsket å selge før endringene i avhendingsloven trådte i kraft og det tok lengre tid å forberede boliger for salg. Dette ga et lavt tilbud og historiens sterkeste januar-oppgang. I år er utviklingen som normal for måneden, noe de sesongkorrigerte prisene viser, fortsetter Lauridsen.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra 1. januar hadde trolig prisutviklingen og volumet vært langt svakere, avslutter han.

Snittprisen i byene og landet

Dette koster medianboligen i de andre større byene utenom Oslo:

Stavanger: 3,70 millioner kroner

Bergen, 3,49 millioner kroner

Trondheim: 3,59 millioner kroner

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4, 36 millioner kroner ved utgangen av januar.

– God start på året

Generelt synes Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom at starten på 2023 er god.

– Vi opplever en svært god start på 2023. Omsetningsveksten vår er på rundt 10 prosent, noe som er i tråd med det vi ser totalt i markedet på Sør-Vestlandet. De salgsvolumene vi ser i markedet nå, er på nivå med både 2021 og 2020. Markedet er bra, og vi får priser som er nært både selgers og kjøpers forventning, sier Neverdahl.

Hun sier følgende om de andre store byene i Norge:

– I Oslo opplever vi et marked som er bedre enn det mange har spådd. Salgsvolumene er på nivå med januar i årene før pandemien, og det meldes om bra med deltakelse på visning. Over tid tror vi på en utflating av pris i Oslo.

– I Bergen har starten på året vært spesielt bra. Her er det en omsetningsvekst på nærmere 50 prosent. Det betyr at januar i 2023 i Bergen er en normal januar, og at 2022 var uvanlig ekstremt svakt.

– I Kristiansand har det vært mer utfordrende. Her er veksten i omsetning kun 5 prosent. Dette er i kontrast til resten av Agder som har en kraftig vekst i antall solgte boliger.

