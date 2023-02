Ny fribykunstner til Stavanger: - Nå har jeg friheten til å uttrykke mine meninger uten frykt

I Houthi-kontrollerte Sana’a ble Hayat Al-Sharif og hennes mann, journalist Redhwan Al-Sharif, regelmessig truet, trakassert og angrepet.

Til tross for risikoen fortsatte Hayat sitt arbeid som fotograf til hun og familien ble tvunget til å flykte fra Jemen i desember 2022. I januar 2023 ble Al-Sharif Stavangers 13. fribykunstner.

– Det er veldig kjekt å få Hayat og familien hennes trygt på plass i Stavanger. Vi har ventet på dem siden i høst. Hun er en anerkjent fotograf og det skal bli kjekt å promotere arbeidet hennes i Stavanger og Norge. Fotografi er et uttrykk som alle forstår, og vi planlegger å sette opp en utstilling, sier Stavangers fribykoordinator, Lotte Løkeland Hovda, til RA.

Fribykoordinator Lotte Løkeland Hovda sammen med fribykunstner Hayat Al-Sharif og barna hennes. (Redhwan Al-Sharif)

Siden 2006 har Stavanger tatt imot fribykunstnere hvert andre år. I høst ble ICORN styrket med 2 millioner årlig, og vil framover ta imot en fribykunstner hvert år.

Samarbeid med lokale krefter

Hayat Al-Sharifs arbeid framstiller livet til vanlige mennesker i Jemen, spesielt kvinner og barn som lever med borgerkrig og humanitær nød.

– Å komme til Stavanger med familien min er givende både følelsesmessig og profesjonelt. Nå har jeg friheten til å uttrykke mine meninger uten frykt. Jeg vil takke hele ICORN-familien, sier Hayat Al-Sharif i en pressemelding.

Hayat Al-Sharifs fotoarbeid har vært omtalt i en rekke internasjonale utstillinger og medier. Fra den virtuelle 3D-utstillingen ‘Invisible Connections’ (2022) (organisert av FNs spesialutsending til Jemen og UNESCO), til oppdrag for FNs Verdens matvareprogram, og vinterutgaven 2021/2022 av det sveitsiske magasinet Global.

Al-Sharif har også påtatt seg fotooppdrag for FNs utviklingsprogram i Sana’a, hovedstaden i Jemen. Ved siden av jobben som fotograf har Hayat vært involvert i humanitære hjelpeprosjekter, gjennom rådgivning, skriving og oversettelse.

I de to kommende årene som Stavangers fribykunstner ønsker hun å samarbeide med lokale institusjoner og journalister, i tillegg til andre kunstnere og skribenter internt i ICORN-nettverket. Hun ønsker også å skrive en bok om krigen i Jemen fra en kvinnes perspektiv.

– Jeg vil på vegne av byens befolkning ønske Hayat og hennes familie varmt velkommen til den internasjonale byen Stavanger, som har innbyggere fra nesten alle land i verden. At Stavanger nå blir denne familiens hjemby, der Hayat fritt kan drive med sin fotokunst, viser viktigheten av at vi aldri må gi opp å arbeide for ytringsfriheten på den måten som ICORN gjør, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

Stavanger er Norges første friby og tok imot sin første fribyforfatter i 1996. I 2006 ble Stavanger vertskap for ICORN-sekretariatet som holder til på Sølvberget. Før Al-Sharifs ankomst har Stavanger vært vertskap for 12 andre fribyforfattere, blant annet gravejournalisten Safaa Khalaf og tegneserieskaperen Ali Dorani/Mr. Eaten Fish.

