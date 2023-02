Gosenrevyen tilbake for fullsatt sal: – Vi er godt forberedt

I år arrangeres den tradisjonelle Gosenrevyen for 32 året på rad, med sang, dans og musikkinnslag. Denne forestillingen er den første på tre år helt uten koronarestriksjoner. Elevene ved Gosen skole har forberedt seg siden skolestart i fjor høst, etter nyttår har de satt inn støtet, nå øver elevene «hver ledige time».

Lorentz Scherer (15) går i tiende klasse på Gosen skole, han er med på revyen for andre gang.

– Vi er ikke nervøse, vi er veldig godt forberedt, sier Scherer til RA.

Fra venstre: Kristina Nevgad, Lorentz Scherer, Erik Hokling, Tora Hansen Urkedal (Karoline Mosland)

Kristina Nevgad (14) er med på revyen for første gang.

– Vi har brukt alle timene de siste fire ukene på å øve, vi er her hele dagen, i helger også, fra elleve på morgenen til ni på kvelden, sier Nevgad.

– Jeg har kalt dette mitt andre hjem, tilføyer Scherer.

En stor vennegjeng

– Her kan du bli kjent med hvem som helst, uansett hvilken gjeng du tilhører kan alle snakke med alle. Vi har på en måte blitt som en stor vennegjeng, sier Nevgad.

Noen av elevene fra 10. trinn har vært med på revyen en gang tidligere, Tora Hansen Urkedal (15) er med på revyen for andre gang, og forteller at hun har fått mange nye venner gjennom revyen.

– Vi kan lett relatere til hverandre fordi vi har en felles interesse. Alle er enige om at dette skal vi få til og dette skal bli bra. Vi har et felles mål, sier Urkedal.

Under forberedelsene i gymsalen på Gosen, merkes entusiasmen blant elevene godt. Da innslaget «Jentedansen» foregikk på scenen var guttene i salen, de heiet og danset med.





"Jentedansen" er et av innslagene i årets Gosenrevy. (Dagsavisen)

Sang og danseglede

Elevene må på audition før de blir med på revyen, men alle som ønsker å bli med på revyen får bli med. Auditionen holdes kun for å se hvem som passer til hvilken rolle.

– Jeg dro på alle auditionene jeg kunne, det var alt fra sang, verbal og rap auditions. Det var litt skummelt først gang, men gøy også. Jeg har egentlig ikke vært så glad i å synge før revyen, da jeg gikk på auditions fant jeg ut at jeg synes det var veldig gøy, sier Nevgad.

Erik Hokling (14) var fast bestemt på at han ikke kunne danse, men etter noen øvinger med koreograf syntes han dans har blitt veldig «kjekt».

– Vi var først på danseøvinger, det er både en guttedans og en jentedans, når vi har lært oss dansen blir det lett, forteller Hokling.

– Det blir som lek til slutt, tilføyer Scherer.

Det er ikke bare guttene som heier på jentene, under «guttedansen» var det også full jubel i salen.

"Guttedansen" mottar full jubel fra salen. (Dagsavisen)

Mål

Navnet på årets revy er «Mål». Det er også revyens overordnede tema, forklarer leder Jon Arne Sægrov, som har vært primus motor for Gosenrevyen siden starten.

– Mål finnes på mange plan. I den generelle delen av læreplanen er det luftige og fine mål som handler om inkludering, samarbeid, likestilling og demokrati. I fagplanene blir målene konkretisert ned til å handle om karakterer for oppnådd kompetanse. Denne revyen handler om hva som er den egentlige hensikten med å gå på skole, det er ikke bare gode karakterer, sier Sægrov til RA.

Rudi Bjørknes Gundersen og prosjektleder Jon Arne Sægrov kan endelig arrangere en tradisjonell Gosenrevy uten restriksjoner. (Karoline Mosland)

Revyen som til vanlig arrangeres i januar måtte i fjor avlyses på grunn av nedstigningen. Den ble utsatt til påsken, og vist fram for et begrenset publikum. I år kan revyen arrangeres slik som før, med fullsatt sal og med 150 elever fra 9. og 10. trinn på scenen. I år er det en helt ny forestilling, med en ny tittel og handling.

15 forestillinger

Forestillingen spilles for første gang fredag 3. februar. I tillegg til premieren skal de spille åtte forestillinger på dagtid for elever fra skoler i distriktet, og seks forestillinger for de som ønsker å komme på kveldstid.

– Vi bruker noen nummer vi har brukt før, men vi setter dem inn i en ny sammenheng og med en ny handling. Revyen er i fullt festformat med sang, fargerik dans, sketsjer, tryllekunst og en fotballkamp på scenen. Det blir en underholdende forestilling for publikum som kommer for å se, lover Sægrov.

Over 6000 kommer til å se showet den uken det spilles. Premieren er bare få dager unna og de to første forestillingene er helt utsolgt, men gjengen på Gosen skole er ikke nervøse.

– Det blir veldig gøy å ha publikum, vi er ikke nervøse. Så lenge vi har det gøy på scenen går det bra, sier Lorentz Scherer.

Erik Hokling er enig.

– Vi gleder oss masse, revyen har vært kjempekjekk å være med på. Så nå håper vi det er like kjekt for publikum å se på, sier 14-åringen.