− Tiden er inne for å skifte helseminister

I et innlegg på Facebook er Fjellheim klokkeklar på hva han mener om helse- og omsorgsminister Kjerkols måte å håndtere kritikken av eldreomsorgen etter NRK Brennpunkts dokumentarer som belyser svikt i både hjemmetjenesten og på sykehjemmene.

− Det er lite hyggelig å formidle dette jeg nå gjør, men nå mener jeg at tiden er inne for, av ulike og ganske mange årsaker, å skifte ut vår helseminister, skriver Jens Stoltenbergs tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor.

Rogalands Avis har snakket med Fjellheim på telefon, og han ønsker ikke å utdype det han skriver på Facebook ytterligere, men han synes det er greit at RA refererer innlegget han har lagt ut.

Svein Fjellheim er fra Sauda i Rogaland. Han er tidligere fagforeningsleder og var statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 2005 til 2012. Nå er han imidlertid pensjonist og bosatt i Stavanger.

Svein Fjellheim (til høyre) var statssekretær for Jens Stoltenberg mellom 2005 og 2012. Bildet er fra et representantskapsmøte i Fellesforbundets i 2011. (Berit Roald/NTB)

Helseministeren mener kommunene må ta grep

RA har vist helseminister Kjerkol innlegget til Fjellheim. Hun ønsker ikke å kommentere dette.

Torsdag 26. januar taler Kjerkol på helsekonferansen til kommunesektorens interesseorganisasjon KS. NRK skriver at hun sier kommunene som ikke gir god nok eldreomsorg, må ta grep.

– Samtidig skal jeg sørge for at staten bidrar til at vi sammen når målene om en trygg og god alderdom. Historiene som har kommet fram de siste ukene, er eksempler på at eldreomsorgen ikke er god nok alle plasser, og det gjør selvsagt sterkt inntrykk, sier hun videre.

Høie: − Utfordringene i eldreomsorgen er ikke nye

Det er ikke bare nåværende helse- og omsorgsminister Kjerkol som får kritikk i Fjellheims Facebook-innlegg. Fjellheim mener nemlig at tidligere helseminister Bent Høie burde tatt ansvar for det Kjerkol nå må rydde opp i. Høie er i dag Statsforvalter i Rogaland.

Bent Høie er tidligere helse- og omsorgsminister, men er nå Statsforvalter i Rogaland. (NTB)

− De utfordringene som kommer fram i eldreomsorgen, er ikke nye. Regjeringen jeg var en del av satte i gang reformen «Leve hele livet» for å endre på dette. Den ble lansert før pandemien, noe som gjorde at der ble to år der vi og kommunene ikke fikk jobbet nok med innføringen, sier Høie til RA, og fortsetter:

− Jeg er enig med helseminister Kjerkol, som i dagens tale til kommunene løfter fram at skal vi lykkes med dette, krever det en innsats fra hele samfunnet, inkludert at hver enkelt av oss planlegger alderdommen bedre. Jeg vil samtidig si at de fleste eldre og deres pårørende er fornøyde med det tilbudet de får i sin kommune.

