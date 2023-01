Trygg Trafikk: - Urovekkende start på 2023

En mann i 40-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og et vogntog på E39 i Drangsdalen i Lund kommune natt til lørdag.

Søndag kveld om kom en 18 år gammel mann etter at han kjørte av veien ved Oltedal i Gjesdal kommune. Personbilen kjørte av veien og inn i et tre og et gjerde. Føreren var alene i bilen. Det var ingen andre kjøretøy involvert.

Tidligere denne måneden, 5. januar, ble Trafikkofrenes dag markert med fakkeltog. I 2022 døde 12 personer på veiene i Rogaland. Det var det dobbelt så mange som omkom i trafikken enn i 2021. Trygg Trafikk er bekymret over starten på 2023.

– Dette er en veldig tragisk start på året. Vi er fortvilet over at vi går inn i det nye året slik. Det er urovekkende, sier Ingrid Lea Mæland, regionleder i Rogaland Trygg Trafikk.

– Det var to dødsulykker på denne tiden i januar i 2022 også. Men de fleste ulykkene i 2022 skjedde om sommeren, sier Lea Mæland.

Regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland. (Trygg Trafikk)

– Må tilbake til den positive trenden

Sju av de tolv som omkom i 2022 var under 23 år. Den ene personen som døde i helgen, var 18 år.

– Det som preget 2022 var at det var flere unge døde. Det er skikkelig urovekkende at det var en ungdom som omkom i helgen. Med unntak av fjoråret, har trenden de siste årene har vært at antall dødsulykker går ned – utenom MC-ulykker. Vi må være ekstra observante når det er ungdom som omkommer. Vi er nødt til å fortsette den nedadgående trenden som var. Trygg Trafikk har en nullvisjon, sier lea Mæland.

Fire ting går igjen

Hun mener det er grunn til å minne folk om hvor fort det kan gå fatalt galt i trafikken.

– Generelt er det fire faktorer som går igjen i dødsulykkesstatistikken: Fart, rus, bruk av bilbelte og bruk av mobiltelefon eller andre displayer i bilen. Dette er ting folk kan gjøre noe med. Vi oppfordrer alle til å ta bevisste valg. Hold øynene på veien. Hold farten nede. Fartsgrensene er der for en grunn. Sett mobiltelefonen på bilmodus slik at du ikke blir fristet til å sjekke den. En brøkdel av et sekund er alt som skal til for at trafikkbildet endrer seg – og at ulykker skjer, minner Lea Mæland om.

Trygg Trafikk driver med forebyggende arbeid i form av holdninger blant trafikanter. Regionlederen forteller at det i 2023 vil komme flere kampanjer for å skape gode holdninger i befolkningen.

Trygg Trafikk samarbeider med kommunene, skoler, videregående skoler og bedrifter.

– Hvordan ansatte opptrer i trafikken er noe vi jobber med bedrifter om å få inn i HMS-arbeidet. Det handler om å minne folk om å ha gode holdinger og gjøre gode valg, avslutter Lea Mæland.

