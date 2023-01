Nå blir det lørdagsåpne fritidsklubber

Fra og med lørdag 28. januar vil det alltid være to åpne fritidsklubber på lørdagene i Stavanger kommune. Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Kommunen påpeker at fritidsklubbene i Stavanger er åpne møteplasser for barn og ungdom, og et sted å henge og treffe venner. Man kan også bli kjent med nye folk og delta i forskjellige aktiviteter.

Det er 12 fritidsklubber rundt omkring i byen og de har åpent for ungdom mellom 13-18 år én eller flere ganger i uken.

Avdeling for ungdom og fritid har nå fått på plass en rotasjonsordning som innebærer at hver fritidsklubb vil ha åpent én lørdag i måneden, og at det hver lørdag alltid vil være to åpne fritidsklubber i kommunen.

Til vanlig må man ha begynt på ungdomsskolen for å være gammel nok til å gå på fritidsklubb, men lørdagstilbudene vil også være åpne for de litt yngre, nemlig for de på 7. trinn.

Klubbene vil ha lørdagsåpent mellom klokken 18:30 og 21:30.

---

Her er vårens oversikt

28.jan: Storhaug // Madla

04.feb: Rennesøy // Bekkefaret

11.feb: Tasta // Gausel

18.feb: Kvernevik // Hundvåg

25.feb: Storhaug // Madla // Friskus fritidsklubb på Tjensvoll (tilrettelagt)

04.mar: Finnøy // Bekkefaret

11.mar: Tasta // Gausel

18.mar: Kvernevik // Hundvåg // Friskus fritidsklubb på Tjensvoll (tilrettelagt)

25.mar: Storhaug // Madla

01.apr: Rennesøy // Bekkefaret

08.apr: Tasta // Gausel

15.apr: Kvernevik // Hundvåg // Friskus fritidsklubb på Tjensvoll (tilrettelagt)

22.apr: Storhaug // Madla

29.apr: Finnøy // Bekkefaret

06.mai: Tasta // Gausel

13.mai: Kvernevik // Hundvåg // Friskus fritidsklubb på Tjensvoll (tilrettelagt)

20.mai: Storhaug // Madla

28.mai: Rennesøy // Bekkefaret

03.jun: Tasta // Gausel

10.jun: Kvernevik // Hundvåg

---