Christian Ringnes: − Stavanger er en by i stråleglans

− God ettermiddag, Stavanger! Dere er Rogalands perle og Norges stolthet! Dere vil alle ha en del av, også Eiendomsspar!

Slik åpner investor og mangemilliardær Christian Ringnes sitt foredrag under Opportunity-festivalen.

I august i fjor ble det kjent at mangemilliardæren satser stort på Forus via selskapet sitt Eiendomsspar AS, hvor han skal få bygget hotell og 220 leiligheter. Hotellet og leilighetene får fasade ut mot Forusbeen og fylkesveg 44. Dette er en attraktiv og sentral tomt som blir liggende nær den nye bussveien, og tanken er at dette ikke skal være et luksusprosjekt, men at mange skal ha råd til leilighetene som bygges.

Ringnes-prosjektet på Forus sett fra sørøst, med hotellet i hvitt ut mot Fylkesveg 44, og Forusbeen i front. Den røde streken markerer gangvei. (Arkitekten)

− Hva så jeg her? Jo, jeg så 50.000 kvadratmeter som kunne kjøpes til eiendom for en god pris. Med utviklingen i regionens næringsliv, både etablert og start-ups, kan jeg snart lene meg tilbake og si «så ble jeg rik, igjen». Stavanger er en by i stråleglans, og det ser ikke bare jeg, men mange andre ønsker også å sette penger i denne byen. Det skapes flere arbeidsplasser prosentvis i Rogaland enn noen andre steder i landet. Det er i dette fylket veksten er størst, fortsetter Ringnes fra scenen.

Et «leirbål» for næringslivet

Torsdag 19. januar ble det for aller første gang invitert til Opportunity Festival, eller Mulighetsfestival på godt norsk, på FOMO i Sandnes. Arrangørene ønsker å samle store deler av det lokale næringslivet, både etablerte og nystartede selskaper, samt investorer, til én stor festival i «mulighetsregionen» Rogaland.

− Til tross for usikkerhet og mange utfordringer om dagen, finnes det også et hav av muligheter. Det vil vi vise med denne festivalen, sier Victoria Stensø, leder for innovasjon i Fuelbox, under innledningen av arrangementet.

Festivalen skal være et slags «leirbål» der de mest ambisiøse og framtidstenkende menneskene i regionen samles for å dele erfaringer. På sikt håper arrangørene at det skal komme deltakere og selskaper fra hele verden til akkurat denne festivalen, for å oppdatere seg på de siste store mulighetene i verden.

Fra energi til teknologi: Mener rogalendingene skiller seg ut

Vi er på nippet til å bygge en ny industriell æra i regionen vår, så vel som nasjonalt og globalt, ifølge festivalprogrammet. Nå er spørsmålet hvordan vi skal bruke kunnskapen fra eksisterende verdensklasse-industri til å utvikle, konkurrere og sameksistere med nye teknologibaserte virksomheter. På 60-tallet var vi en fattig nasjon og region, men så kom oljen og tok oss ut av denne fattigdommen. Hva er så neste industrieventyr?

Denne problemstillingen ble diskutert av et panel bestående av konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank, konserndirektør Toril Nag fra Lyse, Jonas Helmikstøl, daglig leder og medgründer i ladeselskapet Easee, og investor Christian Ringnes.

− SR-Bank har god erfaring med å jobbe med oppstartsbedrifter tett på vår egen virksomhet. Jeg tror Rogaland er den mest «sultne» regionen i landet. Oljeoppturene og -nedturene har gjort at vi stadig vekk har måttet se nye muligheter, og jeg tror mye spennende vil skje her også i fortsettelsen, sier Fasmer.

− Her i Stavanger er dere mye flinkere til å dele og samarbeide. Der jeg kommer fra, er folk mer redde for at ideene skal bli stjålet av andre, så de holder dem mer for seg selv. I tillegg opplever jeg at rogalendingene er mer tilbøyelige til å si «ja» enn «nei», og det tror jeg er bra for utviklingen i næringslivet, istemmer Ringnes.

Toril Nag fra Lyse, investor Christian Ringnes, Benedicte Schilbred Fasmer fra SR-Bank og Jonas Helmikstøl fra Easee på festivalscenen. (Eilin Lindvoll)

− Må møtes og tørre å engasjere oss

− Det som driver det å ha en drøm og visjon videre, handler om å vite hvilken teknologi og hvilke muligheter som finnes. Da blir drømmen med en gang mer konkret, og mulighetene blir enda mer synlige, mener Nag fra Lyse.

I 2018 var Helmikstøl med på å starte Easee, som i dag tilbyr flere ulike ladeløsninger.

− Jeg hadde aldri drøm om å starte eget selskap. Jeg er lært opp i å gjøre det beste ut av en bedrift og menneskene der, og hvor jeg gjør dette, er ikke viktig. Men så møtte jeg Kjetil André Næsje, og vi bestemte oss for å starte det som ble Easee, forteller han.

Både Ringnes og Nag understreker at det å møte mennesker er grunnleggende for å utvikle ideer og skape suksess. Samtlige paneldeltakere mener at hjemmekontoret, som mange har blitt så komfortable med, kan drepe en del av det som må til for å videreutvikle regionen og nasjonen.

− Vi som næringslivet må imidlertid også «ta bladet fra munnen» og tørre å engasjere oss for å bidra til utviklingen av næringslivet, framholder Fasmer fra SR-Bank. Nettopp dette har Rogalands Avis tidligere intervjuet konsernsjefen om.

− Det er utrolig viktig med kreative, nytenkende enkeltpersoner, samt et eksisterende næringsliv som er villige til å satse nytt. Da er det mulig å lykkes, avslutter Helmikstøl fra Easee.

