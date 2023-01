Uten utdanning i barnehagen: – Byr på store utfordringer

Ferske tall fra SSB viser at 40.000 av de nærmere 90.000 som er ansatt i norske barnehager, mangler direkte relevant utdannelse. Én av tre av disse 40.000 har kun fullført grunnskolen, skriver Utdanningsnytt.

– Det vil ikke nødvendigvis si at de ikke har tatt noe videregående skole, men de har ikke fullført videregående, sier Kjartan Steffensen, seksjonsleder i Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk i SSB til avisen.

Blant de uten relevant utdanning er 4,8 prosent i gang med en barnelærerutdanning. Litt under 20 prosent av de 40.000 har en universitets- eller høyskoleutdanning, men som ikke faller inn i kategorien direkte relevant utdanning.

Irene L. Salthe, leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, gjør det klart at tallene fra SSB bekrefter utfordringene de har pekt på lenge.

– Utdanningsforbundet har lenge jobbet for å heve andelen barnehagelærere til 50 prosent. Tallene bekrefter at andelen ufaglærte i barnehagene er stor, og at det er stor mangel på barnehagelærere. Andelen søkere til barnehagelærer-studiet gikk kraftig ned ved sist opptak, og det bekymrer oss, sier Salthe til RA.

– Det er på tide å ta tak i situasjonen i barnehagene. Det er her vi legger grunnlaget for barnas læring og utvikling, og ansatte med riktig kompetanse er svært viktig for å kunne utføre barnehagens mandat, legger hun til.

Stor mangel i Stavanger

Salthe forteller at i Stavanger har vi mange barnehagelærere på dispensasjon.

– Det betyr at de ikke har den kompetansen de skal ha for å jobbe som barnehagelærer. Noen av disse har annen pedagogisk utdanning, for eksempel barnevernspedagog, og noen av dem er under utdanning til å bli barnehagelærere. Men den største gruppen av barnehagelærere på dispensasjon er ufaglærte eller barne- og ungdomsarbeidere. Dette byr på store utfordringer for å kunne gi barna det tilbudet de egentlig har krav på. Det fører også til økt arbeidsbelastning på de barnehagelærerne som har utdanning som barnehagelærer.

Hun understreker at ansatte uten relevant utdanning ikke vil kunne gi det tilbudet barna har behov for.

– En barnehagelærer skal tilpasse barnehagetilbudet til det enkelte barn og dets behov, samtidig som man skal se hele barnegruppen og hva som er viktig for barna i gruppen. Dette krever kompetanse. En barnehagelærer har nettopp denne kompetansen. Ansatte uten relevant utdanning vil ikke ha samme mulighet til å se og forstå barnet, uten kompetanse på hva som er viktig i et barns utvikling.

For å nå målene om flere ansatte med relevant utdanning, mener Utdanningsforbundet at arbeidshverdagen i barnehagene må forbedres.

Salthe viser til at økt bemanning og økt lønn for barnehagelærere, vil være viktige rekrutteringstiltak for å få flere til å søke seg til yrket.

– Lønn for videreutdanning for barnehagelærere er også sentralt for å få våre barnehagelærere til å bli i barnehagen, sier hun.

Regjeringen tar grep

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ole Berg-Rusten/NTB)

Regjeringen tallfester nå at de vil at minst 60 prosent av de ansatte i barnehager skal være barnehagelærere, og at minst en firedel av de ansatte skal ha fagarbeiderutdanning.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning. Alle foreldre bør kunne forvente at barna deres møter faglig trygge ansatte. Derfor vil vi at flere av de ansatte er barnehagelærere og fagarbeidere, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Fakta om situasjonen i Stavanger

I Stavanger kommune mangler 92 barnehagelærere.

49 prosent av barnehagene i Stavanger (60 stk.), oppfyller ikke barnehagelærernormen. Når en barnehage ikke oppfyller barnehagelærernormen, betyr det at barnehagen har én eller flere pedagogiske ledere som ikke oppfyller utdanningskravet.

Tallene er fra oktober 2022.

Kilde: Utdanningsforbundet

