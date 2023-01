NRK-sjef blir ny administrerende direktør i Stavanger Symfoniorkester

Han overtar etter Morten Warland, og starter i stillingen 1. mai 2023. Det melder Stavanger Symfoniorkester i en pressemelding.

Christensen er i dag distriktsredaktør for NRK Rogaland, en stilling han har hatt siden 2008. Han er oppvokst på Vereide i Nordfjord, og er utdannet innen radio- og TV-journalistikk ved University of Florida. Christensen har vært ansatt i NRK siden 1993, og jobbet ved distriktskontorene i Sogn og Fjordane og i Hordaland i til sammen åtte år, før han begynte i NRK Rogaland i 2001.

– Stavanger Symfoniorkester skal i likhet med NRK levere på et konkret og tydelig samfunnsoppdrag. Jeg har som mål å bidra til realisering av SSOs strategi, og gjennom det gjøre orkesteret enda mer tilgjengelig og attraktivt for et så stort publikum som mulig. Kanskje spesielt for dem som ennå ikke har satt sin fot i det fantastiske konserthuset vi har her i Stavanger, sier Christensen.

– Det er lett å la seg inspirere av orkesterets visjon om å berike, bevege og utfordre gjennom kraften av levende musikk, sier han.

I pressemeldingen påpekes det at Christensen de siste årene har jobbet aktivt for å samle medienæringen i stavangerregionen i en klynge, og har vært en pådriver for arbeidet med å realisere Mediebyen Stavanger. I regi av medieklyngen har han også nylig gjennomført et kompetanseprogram i innovasjonsledelse ved NHH.

– Bindeledd

Ny SSO-direktør, Ragnar Christensen, og styreleder i SSO, Tone Grindland. (Stavanger Symfoniorkester )

Styreleder i SSO, Tone Grindland, er svært tilfreds med ansettelsen.

– En direktør i SSO skal ha mange kvaliteter og egenskaper. Vi ønsket en person med strategisk og kommersiell teft, og som gjennom lederegenskaper evner å ta ut potensial i en kompleks organisasjon. Ragnar har en profil vi mener vil passe godt for orkesteret, både internt i organisasjonen og som bindeledd til orkesterets mange samarbeidspartnere og samfunnet rundt, sier Grindland.

– I Ragnar har vi funnet en dyktig leder som kan drive den gode utviklingen i orkesteret videre, legger hun til.

Trond Nerdal er konstituert direktør til Christensen tiltrer stillingen.

Det var seks søkere, fem menn og en kvinne, til åremålsstillingen på seks år da søknadsfristen gikk ut i desember. Styret har enstemmig ansatt Ragnar Christensen etter innstilling fra ansettelsesutvalget, som har bestått av styreleder Tone Grindland, nestleder Stein Slyngstad og ansattrepresentant i styret, Ebbe Sivertsen. Rekrutteringsfirmaet Hodejegerne AS har assistert i arbeidet.

---

Fakta om SSO

Stavanger Symfoniorkester (SSO) øver og har sine konserter i Fartein Valen i Stavanger konserthus, som er rangert som en av de beste akustiske salene i Europa. Latviske Andris Poga er Stavanger Symfoniorkesters sjefdirigent og Tianyi Lu er orkesterets Conductor-in-Residence.

Frans Brüggen var orkesterets kunstneriske leder for tidligmusikk fra 1990-1997; Philippe Herreweghe hadde samme posisjon fra 2000–2004 og Fabio Biondi fra 2006–2016.

Orkesteret har gjort en rekke innspillinger under SSO Recordings, samt flere album med skandinavisk musikk for BIS og barokkmusikk med Fabio Biondi for Naïve. SSO har vært på turné i bl.a. Japan, USA, Tyskland, Russland, Finland og Nederland. I 2018 var SSO nominert til Spellemann og i 2020 til Grammy for Gisle Kverndokks Symphonic Dances. I 2019 vant SSO to Heddapriser, derav Beste forestilling, for The Mute.

SSO ble grunnlagt i 1938 og består av 85 musikere fra 22 ulike nasjoner.

---